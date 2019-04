MISE À JOUR - Invitation aux médias - Pêches et aquaculture commerciales - Ottawa et Québec annoncent les modalités du Fonds des pêches du Québec





Veuillez noter que le ministre fédéral ne participera pas à l'événement.

QUÉBEC, le 24 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera les modalités du Fonds des pêches du Québec. Il sera accompagné de Mme Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de la région Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine.

Cet événement aura lieu :

Date : Le mercredi 24 avril



Heure : 9 h



Lieu : Centre Élias-Dufresne

55, rue du Banc

Gaspé (Québec) (G4X 5E3)

Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec les relations de presse du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au 418 380-2100, poste 3512, ou par courriel à relationsdepresse@mapaq.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :