Artprice : Le top 10 des oeuvres réalisées après la crise financière de 2008





PARIS, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- L'année 2008 a marqué un tournant pour le Marché de l'Art comme pour l'économie mondiale. La session de vente de Sotheby's du 15 septembre 2008, Beautiful Inside My Head Forever, dédiée à l'oeuvre de Damien Hirst, aura été comme le chant du cygne, juste avant la faillite de la banque Lehman Brothers et ses répercussions sur les ventes d'art dans le monde.

thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artprice, rassure : « La création artistique n'a pas été ralentie par la crise financière, bien au contraire. Seulement des changements importants ont modifié la structure interne du Marché de l'Art. Les principales évolutions concernent l'essor de la Chine bien sûr, mais aussi le développement de l'Art comme placement financier.

Les taux négatifs ou voisins de zéro, qui conduisent à ruiner les épargnants, dirigent de plus en plus les capitaux vers des investissements alternatifs, dont l'Art qui présente de très beaux rendements. De nombreuses oeuvres réalisées au cours des 10 dernières années et déjà revendues aux enchères prouvent que l'Art Contemporain forme un marché sensationnel »

Evolution du produit des ventes aux enchères de Fine Art dans le monde

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/04/ca-encheres.png]

Artprice présente les 10 artistes qui ont déjà marqué les ventes aux enchères avec des oeuvres réalisées après la crise financière de 2008.

1. Cui Ruzhuo (1944) : The Grand Snowing Mountains (2013)

39 577 000 $ - 4 avril 2016, Poly Auction Hong Kong

Le peintre chinois Cui Ruzhuo (1944) est l'un des artistes vivants le plus performants du Marché de l'Art, aussi performant que Gerhard Richter ou David Hockney. A la différence de ceux-ci, ses meilleures oeuvres, celles pour lesquelles la demande est la plus forte, sont ses plus récentes. Le résultat atteint par un panorama montagneux de plus de 8 mètres de long sur 3 mètres de haut, intitulé The Grand Snowing Mountains (2013), symbolise l'immense succès de ce nouveau géant de la peinture chinois, bien trop peu connu en Occident.

2. Jeff Koons (1955) : Popeye (2009/11)

28 165 000 $ -14 mai 2014, Sotheby's New York

Un mois avant que ne commence sa rétrospective au Whitney Museum (27 juin ? 19 octobre 2014), le prince du kitsch Jeff Koons a vu l'une de ses trois sculptures de Popeye (2009/11) enflammer la vente du soir de Sotheby's à New York. La sculpture numérotée 1/3 de cette série allait être l'une des pièces maîtresses de l'exposition Jeff Koons au Whitney Museum, présentée également au Centre Pompidou à Paris, puis au Guggenheim de Bilbao.

3. Mark Grothjahn (1968) : Untitled (S III Released to France Face 43.14) (2011)

16 767 500 $ - 17 mai 2017, Christie's New York

Représenté par la galerie Gagosian depuis 2008, le peintre américain Mark Grothjahn a vu sa cote grimper progressivement jusqu'en 2017. A cette époque, en l'espace de douze mois, son indice de prix bondit de +75 %, avant de redescendre l'année d'après. En 2018, Untitled (Black over Red Orange "Mean as a Snake" Face 842) (2010), une autre de ses toiles de grandes dimensions a été vendue 7 073 000 $.

4. Gerhard Richter (1932) : Abstraktes Bild (2009)

9 093 300 $ - 5 mars 2019, Sotheby's Londres

Les grands tableaux abstraits de Gerhard Richter sont parmi les oeuvres les plus chères au monde. En février 2015, Abstraktes bild (1986) a dépassé 46 m$, établissant un record sensationnel pour le premier artiste allemand du Marché de l'Art. La vente de Abstraktes Bild (2009) démontre que les collectionneurs valorisent de plus en plus sa production récente, qui pourrait connaître le même succès que ses oeuvres de maturité (1965 - 1990) sur le long terme.

5. Rudolf Stingel (1956) : Untitled (2012)

7 939 000 $ - 8 mars 2018, Phillips Londres

Rudolf Stingel fait lui aussi partie de l'écurie de Larry Gagosian et a lui aussi largement bénéficié de l'aura internationale de son puissant galeriste. En 2015, Gagosian présente pour la première fois le travail de Stingel en Asie, avec la série de peintures Untitled (2012) qui reproduit des fragments de murs de sa double exposition de 2007 organisée par le Museum of Contemporary Art de Chicago et le Whitney Museum de New York. Pendant celles-ci, les visiteurs étaient invités à graver des inscriptions en tous genres, à même les murs des deux prestigieux musées. Stingel en a reproduit certains détails en utilisant une technique de cuivre électroformé, qu'il a recouvert d'or.

6. Jin Shangyi (1934) : Peony Pavilion (2013)

7 829 400 $ - 31 mai 2014, China Guardian Canton

Le peintre chinois Jin Shangyi est passé maître dans la peinture à l'huile. Connu pour ses portraits (dont des nus féminins réalisés dès la fin des années 1980), il l'un des artistes chinois les plus originaux de sa génération. Son travail a connu un très grand succès en 2013, comme le montre la valeur de la toile Monk Painter Kun Can (????) (1999) :

- 2 088 500 $, 13 mai 2007 ? China Guardian Pékin

- 6 326 500 $, 1 juin 2013 ? Poly Auction Pékin

- 4 436 500 $, 16 juin 2018 ? China Guardin Pékin

7. Yayoi Kusama (1929) : Pumpkin (TWPOT) (2010)

6 937 500 $ - 1 avril 2019, Sotheby's Hong Kong

Elle est l'artiste femme la plus performante du Marché de l'Art, toutes périodes de création confondues. Les 707 oeuvres de Yayoi Kusama vendues aux enchères dans le monde en 2018 ont totalisé 103 m$, couvrant plus de soixante ans de création artistique, depuis le début des années 1950 jusqu'à des toiles exécutées au cours des 5 dernières années, qui repassent déjà aux enchères.

8. Adrian Ghenie (1977) : Boogeyman (2010)

6 354 000 $ - 5 octobre 2018, Sotheby's Londres

Il est le benjamin de ce classement et la figure de proue du nouvel expressionnisme européen. Le peintre roumain Adrian Ghenie a rejoint la Pace Gallery en 2013 et son travail a déjà été acheté par certains des plus grands musées d'art contemporain au monde, dont le Centre Georges Pompidou. A la fois ténébreuses et hautes en couleurs, ses peintures ne cachent pas l'influence de Van Gogh ou Francis Bacon, auxquels elles font parfois directement référence.

9. George Condo (1957) : Nude and forms (2014)

6 162 500 $ - 17 mai 2018, Christie's New York

En 2018, George Condo a fini de conquérir le monde. Avec plus de 55 m$ cumulés aux enchères entre New York (56 %), Londres (30 %) et Hong Kong (12 %), Condo intègre le top 50 des artistes les plus performants de tous les temps. Son marché est désormais plus opulent que celui de Jasper Johns ou de Frank Stella.

10. Mark Tansey (1949) : Hedge (2011)

5 653 000 $ - 14 mai 2015, Phillips New York

Si ses oeuvres passent rarement en salles des ventes (103 lots seulement sur les 30 dernières années), la demande est d'autant plus forte pour le travail de Mark Tansey. Son marché se partage aujourd'hui entièrement entre New York (90 %) et Londres (10 %), mais il a toutes les raisons de s'étendre en Asie dans un avenir tout proche.

Copyright 1987-2019 thierry Ehrmann www.artprice.com

En savoir plus sur nos services avec l'artiste gratuit :

https://fr.artprice.com/artiste/23640/baishi-qi

Nos services :

https://fr.artprice.com/subscription

Au sujet d'Artron :

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux enchères et un volume de publications total de 300 millions par an.

Artron.Net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.Net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho-thierry-ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook et Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 4 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(3,6 millions d'abonnés)

Contact thierry Ehrmann - ir@artprice.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/876489/Artprice_Fr_Infographic.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 06:34 et diffusé par :