Imprim'Vert : Certification renouvelée





Onlineprinters certifiée en matière de respect de l'environnement depuis 2017

LILLE, France et FÜRTH, Allemagne, April 24, 2019 L'imprimerie en ligne Onlineprinters a renouvelé sa certification pour le label écologique Imprim'Vert. L'entreprise a ainsi confirmé qu'elle continue à répondre aux exigences strictes de la certification française.

« Imprim'Vert » est une certification environnementale spécifique au secteur de l'impression. Le label est attribué aux imprimeries dont le siège se trouve en France ou qui livrent à des clients en France, et qui sont prêts à se soumettre à des contrôles réguliers. Onlineprinters a été certifiée pour la première fois en 2017 et a investi une somme à cinq chiffres pour satisfaire tous les critères. En 2019, Onlineprinters a dû prouver qu'elle respectait toujours les critères pour pouvoir conserver le label.

Une production préservant les ressources

En obtenant le renouvellement de la certification, Onlineprinters confirme à ses clients que l'ensemble de sa chaîne de production est respectueuse de l'environnement. Cela commence par la boutique en ligne climatiquement neutre et s'étend à la sensibilisation des employés et à l'utilisation durable des ressources telles que l'encre et le papier. « Ce ne sont pas seulement nos clients français qui profitent de la certification, mais également l'ensemble de nos clients dans les 30 pays européens où nous livrons nos imprimés personnalisés », déclare Cécile Assayag-Zimmermann, Marketing Manager, en charge de la coordination de la certification avec imprim'Vert.

5 critères doivent être remplis

Lors de la certification, une attention particulière est accordée au respect des cinq critères suivants : une élimination conforme aux normes des déchets dangereux, le stockage sécurisé des liquides contenant des substances nocives, un renoncement aux produits toxiques, une surveillance de la consommation énergétique ainsi qu'une sensibilisation des collaborateurs et des clients à l'écologie. La boutique en ligne propose des papiers issus de l'exploitation forestière durable. Sur demande, les clients peuvent également obtenir une impression climatiquement neutre. Un quart de million de clients a déjà fait ce choix depuis le lancement de ce programme.

Au sujet de l'entreprise

Le groupe Onlineprinters, qui compte parmi les premières imprimeries en ligne d'Europe et emploie plus de 1 400 salariés, a fabriqué l'an passé plus de 3 milliards de supports publicitaires imprimés. À travers les 18 boutiques en ligne, le groupe commercialise à quelques 1 000 000 clients dans 30 pays d'Europe 1 500 imprimés dont des cartes de visite, papiers en-tête et flyers en passant par des catalogues et brochures jusqu'au matériel publicitaire grand format. Sur le plan international, le prestataire de services d'impression en ligne est connu sous la marque Onlineprinters. Par ailleurs, le leader du marché britannique Solopress et le principal acteur du marché scandinave LaserTryk font également partie du groupe Onlineprinters.

Vidéo « Dans les coulisses d'Onlineprinters » :

http://bit.ly/onlineprinters-fr-video

Vidéo « Comment installe-t-on une presse offset ? » :

https://www.youtube.com/watch?v=QinW1r7qyBA

