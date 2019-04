/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Proulx rencontre les entreprises touristiques de la région de la Montérégie/

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias pour des entrevues individuelles à la suite de la consultation auprès des entreprises touristiques de la région de la Montérégie. À compter de 13...

Au Québec, on ne manque certainement pas de candidates de qualité! À défaut de pouvoir prendre pic ou pelle, prenez votre souris, votre téléphone ou votre tablette. Votez pour la vedette de votre quartier ou de votre ville : sauvez vos pires routes à...