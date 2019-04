UMALIS GROUP offre des actions gratuites à ses salariés en portage salarial





La société UMALIS GROUP SA (Paris:MLUMG) va offrir la possibilité à ses 200 consultants en portage salarial, tous ingénieurs en informatique, ou chefs de projets, de recevoir des actions gratuites après un délai de 1 an de présence dans l'entreprise. Ils seront ainsi associés aux fortes perspectives de croissance d' UMALIS GROUP, et cela sans aucune charge pour l'entreprise.

Cotée en Bourse depuis avril 2014, UMALIS GROUP est la seule société de portage salarial française, sur un marché de 1,200 Milliards d'Euros pour 85 000 "salariés portés". UMALIS GROUP est la seule société sur ce marché, à pouvoir faire entrer ses clients, les "portés", dans son capital et les associer à la plus-value qu'ils contribuent à créer en apportant leur mission.

Les anciens portés d'UMALIS pourront obtenir des centaines, voire des milliers d'actions gratuites dès leur retour, en proportion du chiffre d'affaires réalisé par le passé en tant que porté d'UMALIS GROUP. Ils seront ainsi associés aux fortes perspectives de croissance d'UMALIS GROUP, et cela sans aucune charge pour l'entreprise.

Selon le PDG, Christian PERSON : "L'attribution d'Actions Gratuites aux "portés" d'UMALIS aura pour effet d'offrir le portage salarial le moins cher du marché français. En effet, la valeur des actions attribuées, ainsi que les plus-values potentielles sur ces actions, viendra gommer le prix des frais de gestion du portage !"

"Nous allons devenir, grâce à l'attribution d'actions gratuite à nos salariés portés, la société de portage salarial la plus compétitive et la plus rentable d'Europe !", affirme Christian PERSON.

Il existe 85 000 personnes qui travaillent en portage salarial en France, sur l'année 2018. Ces "portés" ont réalisé un Chiffre d'Affaire de 1,200 Milliards d'Euros. 25% de ces 85 000 salariés portés sont des experts en informatique, ce qui représente presque 300 Millions d'Euros de Chiffre d'Affaire. Avec ses actions gratuites au prorata du chiffre d'affaires, et dans l'hypothèse où UMALIS GROUP arrive à séduire 1000 portés, la valeur d'une action de UMALIS GROUP pourrait dépasser 100 ? soit une valorisation boursière, dans cette hypothèse, de 110 Millions d'Euros !

A propos d'UMALIS Group

UMALIS Group SA a été créé en 2008 par Christian Person et fait partie du groupe UMALIS. UMALIS est un ensemble de sociétés de portage salarial en pleine expansion.

Grâce à cette approche plus « humaine », UMALIS Group annonce en 2019 un chiffre d'affaires de près de 14 M?. Cette croissance permet aujourd'hui à UMALIS Group de dépasser les barrières du conseil en système d'information classique, avec l'élaboration d'un référentiel d'autonomie professionnelle des consultants « portés ».

UMALIS Group Marché Euronext Access Paris / Mnémonique : MLUMG ? Code ISIN : FR0011776889

