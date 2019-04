Aptorum Group crée Smart Pharma pour assurer la découverte computationnelle de médicaments réaffectés dans la lutte contre des maladies orphelines et aux besoins non satisfaits





Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) a annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau groupe affilié, Smart Pharma ("SmartP"), qui assure le fonctionnement de sa plateforme novatrice computationnelle de découverte médicamenteuse, de modélisation et de validation, baptisée "Smart-ACTTM".

Smart-ACTTM garantit la commercialisation accélérée de produits thérapeutiques et comprend une technologie de pointe dans le criblage systématique des molécules médicamenteuses approuvées par rapport à des cibles thérapeutiques choisies. Plus spécifiquement, la plateforme Smart-ACTTM se compose d'un réseau de molécules et de processus qui stimulent l'efficacité des molécules médicamenteuses pour la prédiction et la sélection des résultats. La plateforme Smart-ACTTM sera initialement consacrée au criblage de molécules médicamenteuses pour des maladies orphelines ou des besoins médicaux non satisfaits.

À ce jour, la plateforme SmartP a réussi, grâce à la nouvelle plateforme Smart-ACTTM, à cribler 1 615 composés sur la base de trois protéines cibles thérapeutiques associées au pronostic défavorable d'un neuroblastome ("NB"). Le NB est un type de cancer qui se forme dans certains types de tissus nerveux, et le plus fréquemment dans les glande surrénales, ainsi que dans la colonne vertébrale, le torse, l'abdomen ou le cou. Les résultats préliminaires de la plateforme Smart-ACTTM ont identifié un certain nombre de médicaments candidats potentiels réaffectés qui pourraient s'avérer prometteurs dans la lutte contre cette maladie. Par la suite, SmartP effectuera la validation in vitro et in vivo de ces candidats dans le cadre d'une collaboration avec Aptorum Group Limited, afin d'évaluer et de valider l'utilisation des candidats pour cette nouvelle indication.

La réaffectation des médicaments consiste en l'utilisation d'un médicament approuvé ou d'un médicament en cours de développement pour une indication autre que celle pour laquelle il a été développé à l'origine. Les profils d'innocuité et les perspectives CMC (chimie, fabrication et contrôles) de ces molécules médicamenteuses étant généralement bien établis, la réaffectation de ces médicaments représente une approche moins risquée pour la découverte et le développement d'autres médicaments. Un des exemples les plus connus de réaffectation médicamenteuse réussie est le thalidomide, développé au départ pour traiter les nausées matinales, mais retiré du marché en raison de ses effets secondaires de malformation congénitale. Il a ensuite été réaffecté dans le traitement du myélome multiple.

L'objectif de SmartP est de découvrir jusqu'à 10 médicaments candidats réaffectés par an dans le cadre de la plateforme Smart-ACTTM, qui continuera à développer et à étoffer sa bibliothèque de propriété intellectuelle pour ces découvertes.

Pour plus d'informations sur la plateforme Smart-ACTTM, veuillez visiter notre site Internet à l'adresse: http://www.smtph.com.

M. Ian Huen, fondateur d'Aptorum Group et de Smart Pharma, déclare: "Notre plateforme Smart-ACTTM est un outil innovant qui transforme en profondeur un secteur de la réaffectation et de la découverte médicamenteuse qui comptait traditionnellement sur des découvertes irrégulières et fortuites. À l'inverse, notre plateforme Smart-ACTTM est basée sur des processus informatisés permettant d'effectuer un criblage et une prédiction systématiques des molécules médicamenteuses afin d'accélérer la commercialisation des produits thérapeutiques, en mettant initialement l'accent sur les maladies orphelines et les besoins médicamenteux non satisfaits. Aptorum Group est très heureux de l'évolution de Smart Pharma, avec qui nous chercherons une collaboration active et des opportunités de co-développement avec l'industrie élargie."

À propos d'Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) est une société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation d'un large éventail de technologiques thérapeutiques et diagnostiques répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Aptorum Group entreprend des projets thérapeutiques et diagnostiques en neurologie, maladies infectieuses, gastro-entérologie, oncologie et d'autres pathologiques, ainsi que dans des domaines non thérapeutiques tels que la robotique chirurgicale et la gestion de sa clinique à Hong Kong, Talem Medical, avec l'objectif premier de traiter les maladies chroniques liées aux modes de vie sédentaires modernes et au vieillissement de la population.

Pour de plus amples renseignements sur Aptorum Group, veuillez visiter www.aptorumgroup.com.

À propos de Smart Pharma

La société de portefeuille SMTPH Limited de Smart Pharma et ses sociétés de groupe sont des filiales détenues en exclusivité par Aptorum Group Limited. Son objectif est de déployer sa plateforme Smart-ACTTM en vue de révolutionner la découverte et le développement pharmaceutiques.

Pour plus d'informations sur Smart Pharma, veuillez visiter www.smtph.com.

