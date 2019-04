Aptorum Group Limited annonce le rachat d'obligations convertibles en circulation arrivant à échéance en 2019 pour un montant de 13 500 000 USD





Aptorum Group Limited (NASDAQ: APM) (« Aptorum » ou la « Société »), une société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de technologies thérapeutiques et diagnostiques pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits, a annoncé aujourd'hui que la Société a racheté, dans le cadre d'une transaction négociée entre parties privées, l'ensemble des obligations convertible en circulation arrivant à échéance en 2019 et portant intérêt au taux de 8,00 % (« Obligations convertibles ») pour un montant en capital total de 13 500 000 USD, à Peace Range Limited, une filiale en propriété exclusive d'Adamas Ping An Opportunities Fund LP, conjointement avec un certain droit de souscription pour souscrire jusqu'au montant en principal de l'Obligation à un prix de 12,17 USD (sous réserve d'ajustement) le 17 décembre 2019 ou avant cette date (« Droit de souscription »).

La contrepartie totale du rachat des Obligations convertibles et du Droit de souscription se monte à 13,6 millions USD, un montant payé en numéraire et excluant les intérêts courus. Le rachat des Obligations convertibles et du Droit de souscription a été effectué par Aptorum Investment Holding Limited, une filiale en propriété exclusive d'Aptorum Group Limited. Dans le cadre du rachat, Aptorum Group n'aura à assumer aucun passif non réglé du groupe en rapport avec les Obligations convertibles ou le Droit de souscription.

À propos d'Aptorum Group Limited

Aptorum est une société pharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation d'une large gamme de technologies thérapeutiques et diagnostiques visant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Aptorum poursuit des projets thérapeutiques et diagnostiques dans les domaines de la neurologie, des maladies infectieuses, de la gastroentérologie, de l'oncologie et d'autres maladies ; d'autre part, elle héberge des projets axés sur des domaines non thérapeutiques comme la robotique chirurgicale ainsi que les opérations de sa clinique médicale à Hong Kong, Talem Medical, mettant au départ l'accent sur le traitement des maladies chroniques résultant des modes de vie sédentaires modernes et du vieillissement de la population.

Pour de plus amples informations sur la Société, veuillez consulter le site www.aptorumgroup.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations concernant Aptorum Group Limited et ses attentes, plans et perspectives futurs qui constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cet égard, tout énoncé contenu dans les présentes qui ne se rapporte pas à un fait historique peut être considéré comme un énoncé prospectif. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « a l'intention de », « cible », « projette », « envisage », « pense », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continuer », ou la forme négative de ces termes ou d'autres expressions similaires. Aptorum a fondé ces énoncés prospectifs en grande partie sur ses prévisions et projections actuelles au sujet d'événements et tendances futurs qui, selon elle, pourraient affecter ses affaires, sa situation financière et les résultats de ses opérations.

Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont sujets à un certain nombre de risques, incertitudes et hypothèses incluant, sans s'y limiter, les risques liés à ses changements annoncés en matière de gestion et au niveau organisationnel, le maintien en service et la disponibilité d'employés clés, sa capacité à élargir ses gammes de produits en proposant des produits additionnels pour d'autres segments de consommateurs, les stratégies de croissance anticipées d'Aptorum Group Limited, les tendances et défis anticipés dans ses activités, ainsi que ses attentes concernant ? et la stabilité de ? sa chaîne d'approvisionnement, et les risques. Ceux-ci sont divulgués dans les rapports d'Aptorum Group Limited déposés à l'occasion auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC »), dont son plus récent Formulaire 20-F et tout dépôt ultérieur, disponibles sur www.sec.gov. Il est vivement conseillé au lecteur de ne pas se fier de manière excessive à ces énoncés prospectifs, qui sont uniquement valables à la date de ce communiqué de presse. Aptorum décline toute obligation d'actualiser un quelconque énoncé prospectif figurant dans ce communiqué de presse pour refléter des événements ou circonstances survenus après la date des présentes.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un quelconque titre, il ne constitue pas non plus un prospectus d'offre au sens de l'article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. Les investisseurs doivent se fier à leur propre évaluation d'Aptorum Group Limited et de ses titres, en tenant compte notamment des avantages et des risques qui en résultent. Aucune disposition des présentes n'est ou ne doit être interprétée comme une promesse ou représentation des performances futures d'Aptorum Group Limited.



