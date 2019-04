Globe Life Sciences, considère les acouphène comme une opportunité commerciale inexploitée





Dans un nouveau rapport, Globe Life Sciences reconnaît que les acouphènes représentent une opportunité commerciale intéressante mais sous-estimée pouvant être ciblée par la pharmacothérapie

LONDRES, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- Globe Life Sciences, un important fournisseur d'analyses commerciales du domaine des sciences de la vie, a effectué une évaluation commerciale détaillée du marché des acouphènes. Le rapport Globe Extraordinary dénommé « Hearing Disorders ? Tinnitus: An Attractive But Untapped Opportunity », (« Troubles auditifs - Acouphènes : une opportunité intéressante mais inexploitée » a conclu que les acouphènes sont une affection peu reconnue, mais qui possèdent des caractéristiques commerciales attrayantes et présentent des opportunités pouvant être ciblées par une nouvelle pharmacothérapie.

Il semblerait que les acouphènes ont longtemps été écartés des indications cibles, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un trouble auditif vital, que peu de patients les ressentent comme une gène réelle ou qu'ils pourraient être traités par des approches non-pharmacologiques. Contrairement à ces perceptions, cette évaluation identifie les acouphènes comme présentant divers aspects commerciaux attrayants pouvant offrir une éventuelle opportunité de marché non négligeable, même si l'on considère seulement le sous-groupe de patients dont la maladie affecte significativement leur qualité de vie.

Ce rapport offre une évaluation approfondie du marché des acouphènes s'appuyant sur des recherches documentaires détaillées et le point de vue de 10 cliniciens leaders d'opinion aux États-Unis et en Europe. Pour développer ce rapport, Globe Life Sciences a collaboré avec Action on Hearing Loss, un organisme de bienfaisance national au Royaume-Uni pour les personnes confrontées à une surdité invalidante, aux acouphènes et à la perte d'audition.

Ralph Holme, Directeur exécutif de la recherche chez Action on Hearing Loss a déclaré : « Les acouphènes sont une affection pouvant avoir des conséquences très invalidantes chez les personnes qui, chaque jour, doivent faire face à une sensation auditive anormale non provoquée par un son extérieur. Ce tintement dans les oreilles affecte tous les aspects de leur existence, créant des difficultés pour se concentrer au travail et affectant leur vie sociale. Il existe un immense besoin non satisfait et une demande parmi les personnes présentant des acouphènes pour des thérapies pharmacologiques capables de diminuer efficacement ou d'éliminer la perception des acouphènes. Ce rapport de marché représente une ressource importante synthétisant les connaissances actuelles du marché et identifiant les opportunités commerciales pour les sociétés souhaitant s'attaquer à ce domaine thérapeutique. »

À propos de Globe Life Sciences et Globe Extraordinary

Globe Life Sciences propose des services d'évaluation commerciale et d'informations dans le secteur des sciences de la vie.

Globe Life Sciences propose également des rapports standard et des bases de données à ses clients du domaine de la santé sous sa marque Globe Extraordinary.

Pour obtenir de plus amples informations ou pour acheter ce rapport, veuillez contacter l'équipe des ventes :

extraordinary@globe-ls.com

+44(0)208-334-7070

