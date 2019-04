L'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) et le Groupe BMW lancent un appel de projets encourageant le dialogue et la compréhension interculturels





L'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) et le Groupe BMW lancent un appel à candidatures pour la sixième édition du Prix d'innovation interculturelle. Sont encouragées à déposer leurs candidatures en ligne à l'adresse interculturalinnovation.org, les initiatives à la base qui encouragent la compréhension interculturelle à travers des méthodes novatrices en vue de pallier aux conflits basés sur l'identité dans le monde. Cette année, le délai de dépôt des dossiers est le 31 mai à 17h00, heure d'été de l'Est des États-Unis.

Suite à un processus compétitif, dix organisations seront sélectionnées pour recevoir le Prix de l'Innovation interculturelle. Selon leurs besoins, les lauréats obtiendront une subvention financière en vue d'élargir leurs projets et de reproduire leur modèle (financement total disponible en 2019 : 100 500 USD). Ils profiteront en outre d'un programme de mentorat pendant un an, qui comprendra la formation en renforcement de capacité dans plusieurs domaines, allant de la communication à la collecte de fonds en passant par la gestion des projets. Les lauréats du Prix de l'innovation interculturelle deviendront membres des Leaders interculturels, une plateforme numérique exclusive de partage de compétences et du savoir, dédiée aux organisations de la société civile et aux jeunes leaders actifs dans le secteur du dialogue interculturel.

« Grâce au Prix de l'innovation interculturelle, l'UNAOC et le Groupe BMW encouragent différentes méthodes novatrices permettant de promouvoir le dialogue et de surmonter les divisions en vue de créer des sociétés plus inclusives dans lesquelles la diversité est considérée comme une valeur et non une menace », a déclaré M. Miguel Ángel Moratinos, le Haut Représentant de l'Alliance des civilisations ? ONU. « Ce prix illustre parfaitement comment un partenariat entre le secteur privé et les Nations Unies peut permettre d'améliorer notre monde. »

« Notre engagement à l'endroit des lauréats du Prix de l'innovation interculturelle va bien au-delà du soutien financier et met l'accent sur l'acquisition de compétences », a déclaré M. Bill McAndrews, vice-président de la stratégie de communication, de la communication d'entreprise et des canaux de communication du Groupe BMW. « Ce partenariat permet au Groupe BMW et à l'UNAOC de renforcer les leaders de la société civile et de multiplier l'impact de leurs projets. »

Lancé en 2011, le Prix d'innovation interculturelle illustre le rôle que peut jouer la responsabilité sociale des entreprises privées au sein du système des Nations Unies. L'UNAOC et le Groupe BMW joignent leurs ressources, leur temps et leurs réseaux pour soutenir les lauréats. Ce type de collaboration crée un impact plus significatif, car les deux partenaires apportent leurs expertises respectives en vue de garantir la croissance durable de chaque projet. Pour de plus informations, visitez interculturalinnovation.org.

