Les marques P&G Fabric Care telles qu'Ariel et Lenor s'engagent à réduire de 30 % leurs emballages plastiques en Europe d'ici 2025





Lors de la conférence Sustainable Brands de ce jour, Virginie Helias, responsable du développement durable chez P&G, a annoncé qu'Ariel, Lenor et d'autres marques P&G Fabric Care en Europe ont pour ambition de réduire de 30 % l'utilisation de plastique dans leurs emballages d'ici 2025. C'est une étape cruciale pour atteindre les objectifs « Ambition 2030 » d'Ariel, qui visent à réinventer la propreté impeccable, en utilisant 50 % de ressources en moins d'ici 2030, plastique vierge compris.

Ces réductions de l'utilisation de plastique par Ariel, Lenor et d'autres marques P&G Fabric Care devraient s'élever à plus de 15 000 tonnes par an d'ici 2025 par rapport à 2018. Bien que les emballages plastiques P&G Fabric Care ne représentent qu'un pourcentage relativement faible du total des déchets plastiques européens, la quantité de plastique non utilisée chaque année sera significative, représentant l'équivalent de la circonférence de la planète avec des bouteilles de lessive.

En France, plus de 2000 tonnes de plastiques par an seront économisées d'ici 2025, soit une réduction de 38% par rapport à 2018. Ce serait l'équivalent d'une ligne de bouteilles de lessives reliant la distance Paris/Pékin.

Marcus Gover, PDG de l'organisme caritatif britannique Waste and Resources Action (WRAP) déclare : « Nous sommes ravis de voir P&G prendre de nouveaux engagements pour lutter contre les déchets d'emballages plastiques. Par le biais de l'initiative « UK Plastics Pact », dont P&G est l'un des membres fondateurs, nous travaillons avec les entreprises, les gouvernements et les citoyens pour transformer la façon dont nous fabriquons, utilisons et disposons du plastique, dans une logique d'économie circulaire et de réduire la pollution due aux plastiques. »

Virginie Helias, PDG Développement Durable Monde chez P&G, commente : « Nos marques Ariel et Lenor sont parmi les premières à expérimenter des pratiques de réduction des emballages qui seront cruciales pour permettre à P&G d'atteindre son objectif de réduire de 50 % l'utilisation des plastiques vierges dans les emballages d'ici 2030. Par le biais de leurs innovations, les marques les plus prestigieuses de P&G ouvrent encore une fois la voie vers une consommation plus responsable. »

D'ici 2022, P&G Fabric Care Europe s'est fixé pour objectif de rendre les emballages de toutes ses marques 100 % recyclables. Ariel et Lenor augmentent davantage encore l'utilisation de matériaux recyclés post-consommation dans la fabrication de ses emballages, qui sont à l'heure actuelle déjà constitués à 50 % de ces matériaux et souhaitent par ailleurs valoriser toujours plus le réflexe du recyclage. Pour s'orienter vers toujours plus de circularité, l'industrie doit aussi collaborer et promouvoir un recyclage efficace et facile. Dans ce but, les scientifiques de P&G travaillent avec l'industrie plastique afin de trouver des solutions innovantes, comme les manchons perforés de PetCore Europe, qui permettent un meilleur recyclage. Ces efforts ont été reconnus : Gian De Belder, directeur scientifique de P&G, a par exemple été nommé Ambassadeur du recyclage du plastique de l'année pour l'UE, un prix récompensant les individus pour leur contribution exceptionnelle à l'industrie. Ariel participe également à des projets pilotes à la pointe de l'innovation, tels que LOOP, qui vise à stimuler la circularité grâce à des principes comme celui des consignes.

Volker Kuhn, Vice-Président de Fabric Care Europe chez P&G, commente : « Nous nous mettons constamment au défi de développer notre activité de façon durable. Réduire de 30 % l'utilisation des plastiques dans les produits Soin du Linge en Europe est un geste audacieux que nous souhaitons voir accompli d'ici 2025 au plus tard. Nous sommes ravis que de plus en plus de consommateurs choisissent Ariel PODS, le plus compact des détergents que nous proposions. Les PODS nécessitent moins d'emballages plastiques par lavage, tout en fournissant exactement la même quantité de détergent, évitant ainsi tout gaspillage et surdosage. S'occuper du problème des plastiques relève de la responsabilité de chacun et nous sommes déterminés à faire un pas de plus vers la circularité, afin qu'aucun plastique provenant des emballages de nos marques ne se retrouve dans les océans ou les décharges. »

Pour accéder aux images et autres contenus multimédias, veuillez visiter :

https://rlsd.co/p/qm-l_Q

Notes à l'attention des éditeurs :

Pour calculer le périmètre terrestre, nous nous sommes basés sur la circonférence de la Terre, qui s'élève à 40 000 km.

La bouteille de détergent liquide Ariel la plus vendue fait 1,95 L, pèse 85,75 g et mesure 32,1 cm.

Le calcul est le suivant : 15 000 tonnes ( = 15 000 000 000 g) / 85,75 (poids) = nombre de bouteilles (174 927 114).

174 927 114 x 32,1 cm (hauteur) = 5 615 160 350 cm = 56 151 km (par rapport aux 40 000 km de circonférence de la Terre).

À propos de Procter & Gamble

P&G fournit environ 4,8 milliards de personnes dans le monde avec ses marques. L'entreprise possède l'un des portefeuilles de marques les plus prestigieux et fiables du monde comprenant notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Fusion®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Mach3®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Prestobarba®, SK-II®, Tide®, Vicks®, Wella® et Whisper®. La communauté P&G a des exploitations dans environ 70 pays du monde. Rendez-vous sur http://www.pg.com pour découvrir les actualités et des informations détaillées sur P&G et ses marques.

Communiqué envoyé le 24 avril 2019 à 03:05 et diffusé par :