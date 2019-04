Déclaration du premier ministre concernant les résultats des élections provinciales de l'Île-du-Prince-Édouard





OTTAWA, le 23 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales de l'Île-du-Prince-Édouard :

« Les Prince-Édouardiens ont choisi d'élire un gouvernement minoritaire dirigé par le Parti progressiste-conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard.

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Dennis King, qui aura le privilège d'agir à titre de premier ministre de cette belle province.

« L'Île?du?Prince?Édouard est connue pour ses plages rouges, ses riches terres agricoles et ses pêches. Fière de son histoire et de son patrimoine, elle continue de jouer un rôle important dans les Maritimes.

« Je suis impatient de travailler avec le gouvernement provincial dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des nouveaux emplois pour la classe moyenne et des nouvelles opportunités pour les jeunes. Ensemble, nous continuerons d'encourager la croissance économique stable et à long terme, tout en protégeant l'environnement et en luttant contre les changements climatiques.

« Je tiens également à remercier Wade MacLauchlan pour ses années de service à titre de premier ministre. »

