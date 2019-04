Le 15 juin 2019, Keio Plaza Hotel Tama ouvrira des chambres « My Melody », « Little Twin Stars » ? Faites de beaux rêves dans nos chambres « Hello Kitty » et en compagnie des personnages de Sanrio





Le Keio Plaza Hotel Co., Ltd., l'une des plus prestigieuses sociétés hôtelières du Japon exploitant des hôtels situés dans le quartier de Shinjuku à Tokyo et ailleurs, est fière d'annoncer la consolidation de sa collaboration avec Sanrio Co., Ltd. (Siège : Shinagawa, Tokyo, président et chef de la direction : Shintaro Tsuji) pour élargir les installations et services de notre Keio Plaza Hotel Tama en introduisant « Hello Kitty » et d'autres personnages de Sanrio. Notre hôtel de Tama rénovera un total de quatre chambres supplémentaires, notamment deux d'entre elles, sur les thèmes de « My Melody » et « Little Twin Stars (Kiki et Lala) » respectivement, des personnages adorés par des fans du monde entier depuis leur création en 1975, qui ouvriront le 15 juin 2019 ; devenant ainsi le premier hôtel au monde à exploiter des chambres sur ces thèmes de façon régulière.

La chambre « My Melody » est créée à l'image de la nature innocente, enjouée et aimante du personnage qui joue à cache-cache dans une forêt. La chambre « Little Twin Stars » s'anime quant à elle de plusieurs images de Kiki, le petit frère, et Lala, sa grande soeur jouant dans le parc d'attractions parmi les nuages.

Le Keio Plaza Hotel Tama a ouvert en novembre 2014 ses quatre premières chambres à thème, basées sur « Hello Kitty » ; ces nouvelles pièces porteront donc à huit le nombre total de chambres sur le thème « Hello Kitty ». Les réservations pour les nouvelles chambres « My Melody » et « Little Twin Stars » ont cours depuis le lundi 15 avril 2019.

