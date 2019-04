APR : une stratégie de production de contenu est, selon les tendances annuelles de la production publicitaire, nécessaire





La vague de contenu produit exigera aux spécialistes du marketing une approche entrepreneuriale

DENVER, 23 avril 2019 /CNW/ - Advertising Production Resources [APR] a publié son 18e rapport annuel sur les tendances de production de publicités, lesquelles font converger les éclairages d'APR, ainsi que ses observations à l'échelle mondiale, fruit de sa gestion de plus d'un milliard de dollars en dépenses annuelles, par les marques mondiales, de production marketing. Ces tendances, qui confirment ce qu'APR a découvert en collaborant avec plus de 60 entreprises de nombreux secteurs d'activité, permettent de mieux comprendre comment, sur fond du paysage marketing moderne d'aujourd'hui, produire du contenu de manière efficace et efficiente.

La tendance principale consiste en ceci : la nécessité immédiate de planifier des actifs en amont, qui atteindront un tournant cette année, en raison du volume de contenu sans précédent qui sera créé par les marques. C'est-à-dire qu'il faudra, par exemple, évaluer l'ensemble de l'écosystème de la production créative et déterminer quel contenu est le mieux produit par chaque fournisseur (agence externe, agence interne, société de production hautement spécialisée, moteur de contenu à volume élevé), négocier les droits d'utilisation sur tous les supports et/ou dans toutes les zones géographiques et élaborer une stratégie plus intelligente et plus efficace de production de contenu pour les travaux à haut volume comme le commerce électronique, les médias sociaux, les influenceurs. Parmi les résultats essentiels d'une telle planification des actifs figurent un meilleur rendement du capital investi, un meilleur lien entre la création, la production et les médias, et une plus grande confiance chez les spécialistes du marketing en leurs décisions de production de contenu.

« Nous avons collectivement la possibilité de tout construire, de tout explorer et de tout remettre en question, l'objectif étant de révolutionner l'industrie de la publicité pour le plus grand bien », a déclaré Jillian Gibbs, fondatrice et chef de la direction d'ARP. « Donnons-nous à nous-mêmes [spécialistes du marketing] la possibilité d'échouer rapidement, d'en apprendre et d'évoluer. »

Les résultats complets et l'analyse de ce à quoi s'attendre en 2019 et au-delà ont été publiés exclusivement sous la forme d'un webinaire, sur APRTrends.com, et mis à la disposition des professionnels du secteur.

