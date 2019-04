Aventri introduit les Coupons Uber pour proposer de nouvelles options de transport





Le leader des logiciels événementiels (Event management software, EMS), Aventri, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Uber for Business. Aventri est le premier fournisseur d'EMS à lancer un partenariat avec Uber for Business pour offrir à ses clients l'opportunité d'utiliser des Coupons Uber. L'outil Internet des Coupons Uber permet aux organisateurs d'événements d'offrir un traitement VIP aux participants, avec un service de transport sans stress et fiable, à destination et en provenance de leurs lieux d'événements.

« Nous recherchons toujours de nouveaux partenaires afin d'aider nos clients à rationaliser leurs événements et à y ajouter de la valeur », a déclaré Brad Langley, vice-président de la direction des canaux et des partenaires, chez Aventri. « Uber for Business correspond parfaitement à ce profil. Grâce aux Coupons Uber, les organisateurs passent moins de temps à s'occuper de la logistique des groupes en déplacement, et leurs invités peuvent aller et venir au moment qui leur convient. »

En utilisant les Coupons Uber, les organisateurs peuvent améliorer leur propre expérience et celle de leurs invités. Ils bénéficient ainsi des avantages suivants :

Un contrôle personnalisé : les organisateurs peuvent créer et gérer facilement des campagnes en ligne, en définissant les paramètres de l'embarquement, du débarquement, des délais et des coûts du trajet.

les organisateurs peuvent créer et gérer facilement des campagnes en ligne, en définissant les paramètres de l'embarquement, du débarquement, des délais et des coûts du trajet. Une planification plus intelligente : les entreprises sont mieux à même de prédire et de contrôler les coûts de transport. Les organisateurs payent uniquement la valeur des Coupons utilisés par les participants.

les entreprises sont mieux à même de prédire et de contrôler les coûts de transport. Les organisateurs payent uniquement la valeur des Coupons utilisés par les participants. Une expérience personnalisée : les participants jouissent d'une expérience de voyage davantage personnalisée et mémorable grâce à la capacité d'organiser les trajets souhaités, au moment souhaité.

« Nous sommes ravis de nous associer à Aventri », a confié pour sa part Neal Watterson, directeur des produits et des services à la clientèle, chez Uber for Business. « Notre collaboration offre une nouvelle façon de simplifier les événements avec un transport fiable et à un prix raisonnable. Nous sommes très satisfaits du moyen à la fois simple et facilement évolutif qu'offrent les Coupons Uber aux entreprises, pour se connecter à leurs clients et les servir. »

Dans le cadre de ce partenariat, les premiers à profiter du nouveau programme de Coupon Uber ont été l'équipe internationale des ventes et du marketing d'Aventri, lors du lancement du revenu annuel de la société en février dernier. L'équipe du marketing événementiel d'Aventri avait défini des paramètres qui permettaient un embarquement et un débarquement des participants depuis les aéroports les plus proches jusqu'à l'hôtel, et ce, pendant toute la durée de cet événement de trois jours.

« Tout le monde a une application Uber ; les coupons ont donc été très faciles à utiliser », a commenté Roni Romo, coordinateur d'événement, chez Aventri. « J'ai pu rester concentré sur la réunion sans perdre mon temps à organiser la logistique des transports. »

Les Coupons Uber sont disponibles dès aujourd'hui pour les clients Aventri en s'inscrivant à leur programme partenaire. Pour en savoir plus, contactez Aventri à l'adresse sales@aventri.com.

« Pour lire le communiqué de presse complet, visitez le site

https://www.aventri.com/press-release/aventri-introduces-uber-vouchers-to-deliver-new-transportation-options?hs_preview=bgiTRAqK-9036337378 »

