Atlas Protocol lance « Atlas Coin++ », un produit redéfinissant le marketing pour la chaîne de blocs

Sommaire : Atlas Protocol (ATP), un protocole de couche d'application destiné à la publicité et au marketing interactifs pour la chaîne de blocs, a lancé un tout nouveau produit novateur, Atlas Coin++, qui souhaite permettre la croissance progressive de l'écosystème de la chaîne de blocs selon une nouvelle dimension.

BEIJING, 23 avril 2019 /CNW/ - Le 22 avril 2019, Atlas Protocol a officiellement lancé un tout nouveau produit de marketing interactif pour la chaîne de blocs, « Atlas Coin++ ». Atlas Coin++ est le premier produit novateur permettant d'aider les projets de chaîne de blocs à mesurer l'authenticité et la validité du trafic social. La plateforme réalise cet objectif avec l'aide du modèle « group flash swap » afin d'atteindre plus facilement le consensus en ce qui concerne la valeur des jetons. En participant à des campagnes sur Atlas Coin++, les utilisateurs peuvent échanger des jetons et obtenir des incitatifs de type « stair-step » (en escalier) d'un seul clic.

Depuis 2018, Atlas Protocol a réuni un financement de plusieurs millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs en capital risque de premier plan et lancé Atlas Interactive, qui vise à concevoir l'infrastructure technique permettant de stimuler l'écosystème de chaîne de blocs et à établir un nouveau paradigme de marketing interactif. Atlas Protocol a offert des services à des centaines de clients, dont des bourses d'actifs numériques, des portefeuilles numériques et des chaînes publiques. Sa plateforme, Atlas Interactive, offre de nouvelles façons de réaliser des interactions de marketing sur la chaîne à l'aide de diverses solutions, comme Atlas Smartdrop, Atlas SmartVoting, Affiliated Marketing et Brand Advertising. Atlas Protocol a également fondé la première alliance de publicité interactive pour la chaîne de blocs, qui permet de rejoindre plus de 100 000 publics triés. Récemment, Atlas Protocol a élargi son offre de produits pour inclure des clients à l'étranger.

« À l'heure actuelle, les ressources de l'industrie consacrées au trafic sont hautement concentrées dans plusieurs bourses centralisées de haut niveau. Une tendance de consolidation est observée et un nouveau modèle est nécessaire. Fondé sur Atlas Interactive, Atlas Coin++ peut aider les projets de chaîne de blocs à attirer le trafic social, à diminuer les seuils d'utilisateurs et à améliorer le rendement du capital investi », a expliqué Duran Liu, cofondateur d'Atlas Protocol (ATP).

Selon Chang Li, fondateur de Oneboat Capital, le produit Atlas Coin++ constitue une nouvelle tentative d'exploration fondée sur une compréhension approfondie des points faibles de l'industrie et que malgré les difficultés, il est possible d'influencer ou même de modifier le modèle de bourse traditionnel dans un avenir rapproché.

L'équipe responsable de la création d'Atlas Protocol comprend bon nombre d'anciens employés de Google qui possèdent une riche expérience en ce qui concerne la publicité pour la chaîne de blocs et Internet. Duran Liu, cofondateur d'Atlas Protocol, était auparavant dirigeant de Nebulas Labs. Cheng Li, cofondateur d'Atlas Protocol, était auparavant directeur de l'ingénierie chez FreeWheel et possède de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la publicité et de la gestion d'équipes internationales composées de membres chinois et américains.

