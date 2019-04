Le XIIe Forum économique d'Astana au Kazakhstan aura pour thème Inspirer la croissance démographique, urbaine et économique





Pendant deux jours, les 16 et 17 mai 2019, Noursoultan, la capitale de la république du Kazakhstan, verra se réunir visionnaires et experts internationaux pour discuter des formidables enjeux économiques mondiaux et pour proposer des solutions.

NOURSOULTAN, Kazakhstan, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- Figurent au programme du XIIe Forum économique d'Astana (AEF) : une discussion sur les problèmes majeurs, l'évolution des nouvelles industries et technologies, et les défis mondiaux que doivent relever le Kazakhstan et les autres pays.

Le forum a pour thème principal : « Inspirer la croissance démographique, urbaine et économique ». Les participants étudieront les nouvelles perspectives de croissance durable, de développement du capital humain et de renforcement des capacités des villes en tant que centres internationaux de la connaissance et de l'innovation. L'AEF s'organise généralement autour de débats, de tables rondes, de conférences et de dialogues commerciaux. Au total, 50 sessions sont prévues ;

notamment pour les plus importantes : la troisième table ronde sur l'investissement mondial (Kazakhstan Global Investment Roundtable) présidée par le premier ministre du Kazakhstan, Askar Mamin ; la conférence internationale en l'honneur du 100e anniversaire de l'Organisation internationale du Travail (OIT) où sera examiné le rapport de la commission internationale sur l'avenir du travail ; une réunion intermédiaire de préparation de la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2020 ; le premier forum du Kazakhstan sur les objectifs du développement durable sous l'égide des Nations unies ; une session stratégique rassemblant l'élite intellectuelle mondiale et le gouvernement du Kazakhstan sous l'égide du Secrétariat international de G-Global ; une table ronde des ministres des finances et des dirigeants des banques centrales des pays de la région du Caucase et d'Asie centrale, des États membres de l'Union économique eurasienne et de Mongolie.

Le Forum économique d'Astana 2019, qui se tiendra au centre de congrès EXPO et à l'Hilton Astana, devrait accueillir 3 000 participants ; des délégués de 100 pays, pour la moitié d'entre eux. Parmi les invités internationaux qui ont confirmé leur présence, on trouve Paul Romer, prix Nobel d'économie en 2018, économiste en chef de la Banque mondiale (de 2016 à 2018) ; Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international ; Stanley Fisher, vice-président du conseil de la Réserve fédérale des États-Unis (de 2014 à 2017) ; Rae Kwon Chung, prix Nobel de la paix en 2007 et professeur honoraire de l'université nationale d'Incheon (Corée du Sud) ; Risto Siilasmaa, président du conseil d'administration de Nokia et fondateur de la société F-Secure ; German Gref, président et directeur du conseil de la Sberbank de Russie ; Armida Alisjahbana, Secrétaire exécutive des Nations Unies et Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP).

La participation de responsables politiques et d'experts d'un tel niveau à l'AEF de cette année indique non seulement l'intérêt croissant porté à l'événement lui-même, mais également une volonté de dialogue et de coopération mutuelle. Près de 200 orateurs interviendront pendant les deux jours du forum.

Les inscriptions des participants, ainsi que l'accréditation des représentants des médias, sont ouvertes sur le site Web du forum : http://astanaeconomicforum.org

