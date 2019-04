Le gouvernement du Canada investit dans la formation dans le domaine maritime pour les femmes, les habitants du Nord, les Inuits et les peuples autochtones par l'intermédiaire du Plan de protection des océans





NORTH VANCOUVER, BC, le 23 avril 2019 /CNW/ - Les collectivités côtières autochtones se partagent des liens aux océans du Canada qui s'étendent sur plusieurs générations. Elles les apprécient comme source de subsistance, de sécurité alimentaire et de voies de transport. Le Plan de protection des océans offre aux peuples autochtones de nouvelles occasions de protéger et de préserver les océans et les routes maritimes du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que le gouvernement du Canada accorde un financement sur trois ans à la British Columbia Institute of Technology (BCIT) afin d'offrir un programme visant à accroître l'accès à des cours de formation dans le domaine maritime pour les collectivités autochtones.

Ces 6,2 millions de dollars en financement en vertu du Plan de protection des océans accordés au BCIT permettront d'exécuter un projet conjoint avec le Collège Camosun pour mobiliser et consulter les collectivités autochtones dans le but de déterminer la portée complète de la formation qui sera offerte et de donner des options pour offrir la formation dans les collectivités autochtones. Le BCIT et le Collège Camosun collaboreront également avec un bon nombre de partenaires de l'industrie, d'employeurs maritimes et la Garde côtière auxiliaire canadienne afin d'offrir des possibilités de travailler et d'acquérir de l'expérience en mer.

Le Programme de formation dans le domaine maritime s'inscrit dans le cadre du Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars, l'investissement le plus important jamais fait pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada, et réduit les obstacles à la formation dans le domaine maritime pour les groupes sous-représentés dans la main-d'oeuvre maritime, comme les femmes, les habitants du Nord, les Inuits et les peuples autochtones.

Le Plan de protection des océans crée un système de sécurité maritime de classe mondial qui offre des possibilités économiques pour les Canadiens aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes et nos voies navigables pour des générations à venir. Les travaux sont effectués en étroite collaboration avec les Inuits et les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

Citations

«?Notre gouvernement s'est engagé à maintenir une main-d'oeuvre maritime bien formée qui reflète la diversité de la population canadienne. Grâce aux initiatives comme le Programme de formation dans le domaine maritime du Plan de protection des océans, le système de sécurité maritime du Canada est plus fort que jamais.?»

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports du Canada

«?Le BCIT s'est engagé à fournir des parcours flexibles pour l'apprentissage, à faciliter le recyclage des compétences et à améliorer l'accès des apprenants - surtout pour les groupes sous-représentés, affirme la présidente Kathy Kinloch. Cette annonce nous permettra de continuer ces travaux importants à l'appui des collectivités et des étudiants autochtones en offrant une formation axée sur les compétences et des possibilités d'acquérir une expérience pratique dans l'industrie maritime.?»

Kathy Kinloch

Présidente, British Columbia Institute of Technology

Faits en bref

Depuis le lancement du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées dans les domaines de la sécurité maritime, de la recherche et de la protection des écosystèmes qui s'étendent d'un océan à l'autre.

Le Plan de protection des océans, par l'intermédiaire du Programme de formation dans le domaine maritime, contribue à l'élaboration de programmes de formation dans le domaine maritime et de programmes d'apprentissage sur la sécurité maritime et la protection de l'environnement qui tiennent compte du savoir traditionnel des Inuits et des Autochtones et créent un environnement d'apprentissage sécuritaire et une culture de travail équitable.

avec le British Columbia Institute of Technology améliore l'accès à la formation dans le domaine maritime sur la côte du Pacifique. En février 2018, un financement de 12,6 millions de dollars sur trois ans a été accordé au Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium pour exécuter le Programme de formation dans le domaine maritime dans le Nord.

