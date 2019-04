Lancement d'AKI-App, le nouvel outil pour valoriser les compétences acquises lors d'une expérience de mobilité à l'international





MONTRÉAL, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le nouvel outil de valorisation des compétences acquises lors d'une expérience de mobilité à l'international, AKI-App, a été dévoilé le vendredi 19 avril dernier au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse à Paris, en présence de M. Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre français de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Développée à l'initiative de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) avec le soutien de l'Office franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ), des Offices Jeunesse Internationaux du Québec (LOJIQ), de l'Institut Supérieur de Formation Permanente (INSUP) et du Bureau International jeunesse (BIJ) de Fédération Wallonie-Bruxelles, AKI-App est une version numérique de l'outil AKI.

Le développement du contenu initial d'AKI (grille de compétences, questionnaire et document de valorisation) avait été élaboré par ces partenaires ainsi que l'Union Wallonne des Entreprises (UWE) dans le cadre d'un partenariat stratégique cofinancé par Erasmus + Jeunesse.

Un outil gratuit, multilingue, au service de l'employabilité des jeunes

La mobilité internationale est une expérience enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel. Le participant quitte sa zone de confort et modifie ses habitudes. Cette situation l'amène à développer certaines compétences.

AKI-APP permet aux participants de réfléchir sur leur propre expérience de mobilité, de prendre conscience des compétences qu'ils ont développées, de trouver les mots justes pour en parler et de les mettre en valeur.

La démarche est simple : le participant complète un questionnaire en ligne et reçoit un document personnalisé de valorisation de ses compétences transversales, qu'il s'agisse de l'une ou l'autre de celles-ci :

ouverture d'esprit

adaptation au changement

sens des relations interpersonnelles

sens des responsabilités

confiance en soi

Ces cinq compétences ont été sélectionnées en concertation avec des jeunes partis à l'étranger et des acteurs du monde de la jeunesse et de l'entreprise européens et québécois.

Gratuit, l'outil est disponible en français, allemand, anglais et italien.

Un outil à disposition des participants LOJIQ

LOJIQ intègre dès à présent le questionnaire AKI-App sur ses plateformes. Tous les participants soutenus par l'organisme peuvent l'utiliser pour valoriser les compétences transversales et les acquis développés lors de leur projet de mobilité.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet de LOJIQ.

À propos de LOJIQ

LOJIQ est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec Monde pour la jeunesse (OQMJ) qui accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5?000 jeunes Québécois âgés de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de développement personnel et professionnel à travers une expérience de mobilité enrichissante et formatrice à l'international, au Québec et dans les provinces canadiennes. LOJIQ contribue également à accueillir près de 3?000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie. LOJIQ bénéficie du financement du MRIF, du Secrétariat à la Jeunesse et du Fonds Vert pour ses programmes.

