AVIS AUX MÉDIAS - L'honorable Joyce Murray, au nom du ministre Seamus O'Regan, rencontrera les représentants du gouvernement national tsilhqot'in pour discuter de la gestion des urgences





VANCOUVER, le 23 avril 2019 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor, ministre du Gouvernement numérique et députée de la circonscription de Vancouver Quadra, rencontrera les représentants du gouvernement national tsilhqot'in, l'honorable Doug Donaldson, ministre britanno-colombien des Forêts, des Terres et des Opérations des ressources naturelles et du Développement rural, ainsi que l'honorable Scott Fraser, ministre britanno-colombien des Relations et de la Réconciliation avec les Autochtones, afin de discuter de la gestion des urgences, au nom de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones.

Un point de presse suivra la rencontre.

Date : Le mercredi 24 avril 2019

Heure : 13 h (heure normale du Pacifique)

Lieu : Robert H. Lee Alumni Centre,

Jack Poole Hall South

6163 University Blvd., Vancouver (C.-B.)

Suivez-nous sur Twitter :

Ministre Seamus O'Regan

(https://twitter.com/Min_ServAutoch)

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 16:07 et diffusé par :