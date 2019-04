Inondations : Desjardins annonce un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge et des mesures concrètes pour venir en aide aux sinistrés





LÉVIS, QC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement Desjardins annonce des solutions adaptées pour soulager financièrement et accompagner ses membres et clients particuliers et entreprises touchés par les crues printanières (report de paiement, prêt d'urgence, ententes personnalisées, etc.). Pour plus de renseignements, cliquez ici.

« Nous sommes de tout coeur avec les personnes qui sont touchées par les inondations. Nous sommes empathiques et à l'écoute en offrant des allègements à nos membres et clients qui vivent actuellement des moments difficiles. La grande famille de Desjardins est mobilisée pour les aider », a tenu à souligner Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Desjardins annonce également un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne et encourage ses membres à donner par l'entremise d'AccèsD en ligne, mobile ou par téléphone.

Partenariat avec la Croix-Rouge canadienne

Desjardins est désormais associé au programme Partenaires dans l'action de la Croix-Rouge canadienne. Grâce à cette initiative, l'organisme formera des employés volontaires, afin qu'ils appuient ses actions lors de catastrophes d'envergure (inondations, incendies, tornades et conditions météorologiques extrêmes). Ces employés ont d'ailleurs répondu à l'appel de la Croix-Rouge pour les besoins des inondations qui sévissent en ce moment.

