Avis aux médias - Le gouvernement soutient l'innovation dans l'industrie du porc





OTTAWA, le 23 avril 2019 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, et Raj Saini, député de Kitchener-Centre, visiteront Conestoga Meats à Breslau pour annoncer un financement fédéral de plusieurs millions de dollars à l'appui d'une industrie porcine canadienne forte et novatrice.

Événement

Annonce

Date

Le 25 avril 2019

Heure

15 h 15 (heure locale)

Lieu

Conestoga Meats

313, rue Menno

Breslau (Ontario)

N0B 1M0

