foodora apporte de la bonne bouffe et une touche de rose à Ottawa avec l'expansion du marché canadien





TORONTO, 23 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le service international de livraison de repas sur demande foodora annonce sa plus récente expansion dans le marché canadien à Ottawa. foodora introduit ainsi son rose signature et ouvre un monde de saveurs aux résidents occupés et sur le go d'Ottawa. À partir d'aujourd'hui, l'équipe de coursiers de foodora livrera les repas en vélo ou en voiture de plus de 50 restaurants partenaires, dont Shawarma King, Burgers n' Fries Forever et Smoke's Poutinerie, directement chez les clients et au bureau, ou même dans un parc local.



« Au fur et à mesure que foodora continue d'évoluer et d'innover, nous cherchons à faire connaître notre expérience client exceptionnelle- de l'application jusqu'à l'arrivée du livreur - à un plus grand nombre de villes canadiennes », déclare David Albert, directeur général, foodora Canada. « Notre dernière expansion du marché à Ottawa signifie que nous pouvons relier un plus grand nombre de Canadiens avec une variété de restaurants et de nouvelles cuisines très prisées - en plus, nous avons de grandes choses en perspective pour Ottawa. »

À l'occasion du Jour de la Terre 2019, foodora a renouvelé son engagement à réduire le gaspillage de plastique en lançant une option de refus pour les ustensiles en plastique à usage unique, où les clients sont invités à choisir s'ils ont besoin d'ustensiles en plastique pour leur commande. Cette initiative a été lancée à l'échelle du Canada au début d'avril 2019 et s'inscrit dans le cadre des efforts de développement durable déployés par foodora pour réduire son impact environnemental.

Grâce au site Web de foodora et aux applications mobiles sur iOS et Android, les clients de foodora peuvent passer des commandes à des restaurants de toute la ville et bénéficier de frais de livraison fixes de 1,49 $. Ils peuvent également utiliser la fonction « Invitez un ami » sur l'application pour envoyer à leurs amis 10 $ de rabais sur leur première commande foodora ; en retour, ils reçoivent un avoir de 10 $ pour chaque ami invité qui passe sa première commande sur foodora.



Les entreprises peuvent opter pour la fonction de livraison de repas d'entreprise de foodora, qui permet aux employés de créer des commandes de groupe et de configurer des pré-commandes pour des réunions ou des événements. Vous pourrez également codifier vos dépenses et inviter des employés, établir des budgets et faire le suivi des commandes passées grâce à des rapports détaillés.



foodora est toujours à la recherche de nouveaux livreurs pour son équipe de vélos, scooters et voitures. Les quarts de travail sont flexibles et peuvent rapporter jusqu'à 25 $ l'heure. Ils donnent accès à des avantages supplémentaires, notamment des rabais exclusifs, une assurance médicale et des activités d'équipe. Soumettez votre candidature sur www.foodora.ca.



Pour les restaurants qui souhaitent devenir un partenaire de foodora, contactez-nous à l'adresse partner@foodora.ca .

A? propos de foodora

foodora s'est donne? pour mission de livrer aux gourmands du monde entier leurs plats pre?fe?re?s d'une se?lection des meilleurs restaurants locaux. Depuis sa cre?ation, le service de livraison de repas a? la demande s'est de?veloppe? pour atteindre plus de 7 000 restaurants partenaires dans plus de 60 villes et 6 pays a? travers le monde. foodora ope?re en Autriche, en Allemagne, en Finlande, en Norve?ge et en Sue?de en Europe, ainsi qu'au Canada. foodora fait partie du groupe Delivery Hero, leader mondial dans l'industrie de la livraison de repas. Pour plus de renseignements, visitez le site https://www.foodora.ca .

Pour plus d'informations ou une demande d'entrevue, veuillez communiquer avec :

Sadie Weinstein

PR + Influencer Marketing Specialist, foodora Canada

sadie.weinstein@foodora.ca

Les photos accompagnant ce communiqué de presse sont disponibles aux liens suivants

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/358c6bba-b302-4a56-8dc9-61c3aba034d4

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f6ff52c2-0da5-45a4-b0db-c0ae622f399c





