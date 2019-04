L'écocentre et le centre de réemploi de Saint-Laurent seront temporairement fermés à compter d'aujourd'hui





MONTRÉAL, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - En raison d'une situation hors de son contrôle liée à un retrait du fournisseur, la Ville de Montréal est contrainte de fermer temporairement et pour une durée indéterminée l'écocentre et le centre de réemploi de Saint-Laurent.

La Ville de Montréal déploie tous les efforts nécessaires afin de diminuer les impacts sur les services offerts aux citoyens. À compter du 23 avril 2019, les utilisateurs sont invités à se rendre dans les 6 autres écocentres du territoire qui sont ouverts de 8 h à 18 h tous les jours jusqu'au 14 octobre: LaSalle, Acadie, Côte-des-Neiges, Rivière-des-Prairies, La-Petite-Patrie, Saint-Michel. Des mesures d'atténuation de la circulation seront mises en place aux 6 écocentres et les heures d'ouverture pourraient être élargies si l'achalandage devenait trop important.

La réouverture de l'écocentre et du centre de réemploi de Saint-Laurent sera communiquée sur le site des écocentres.

Mesures particulières pour les camions de grande dimension

La longueur des véhicules acceptés varie selon les écocentres. Veuillez prendre connaissance des limitations suivantes :

Aux écocentres La Petite-Patrie et Acadie, sont interdits :

les véhicules de plus de 7,3 m (24 pieds) de long;

(24 pieds) de long; les camions-fourgons de plus de 6,8 m (22 pieds) de long.

Aux écocentres Saint-Michel, Côte-des-Neiges, et Rivière-des-Prairies, sont interdits :

les véhicules de plus de 11 m (36 pieds) de long;

(36 pieds) de long; les camions-fourgons de plus de 7,4 m (24 pieds) de long.

À l'écocentre LaSalle, sont interdits :

les véhicules de plus de 11 m (36 pieds) de long;

(36 pieds) de long; les camions-fourgons de plus de 8,3 m (27 pieds) de long.

Trucs et astuces : Bien trier pour mieux recycler

6 écocentres sont ouverts, consultez les horaires

Vous serez nombreux à procéder au grand ménage, il est possible que l'attente soit plus longue que d'habitude. Si vous pouvez décaler votre visite, nous vous invitons à le faire

Accepté ou refusée? Trier vos matières au préalable facilite et écourte la visite. Avant de vous rendre à l'écocentre, cliquez ici

Consultez l'application Ça va où? de Recyc-Québec pour connaître les autres points de dépôts possibles pour les ampoules, peintures, piles, pneus, etc.

Profitez de la collecte d'encombrants en bordure de rue en vous informant des jours de collecte auprès de votre arrondissement

Au lieu de jeter, favorisez le réemploi

Les écocentres sont des sites de réemploi et de récupération des matières résiduelles accessibles pour tous les citoyens de l'agglomération montréalaise. On y reçoit, entre autres, des résidus de construction et de rénovation, des résidus domestiques dangereux et des articles pouvant être réutilisés. Les écocentres permettent ainsi de détourner de l'enfouissement une quantité importante de matières résiduelles.

