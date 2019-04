Invitations aux médias - ENSEMBLE pour le respect de la diversité célèbre les 10 ans du Prix Paul Gérin-Lajoie pour la diversité





MONTRÉAL, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - En partenariat avec Fiera Capital, ENSEMBLE pour le respect de la diversité est heureux d'inviter les médias à la remise du 10e Prix Paul Gérin-Lajoie pour la diversité, lors de laquelle seront mis à l'honneur les trois lauréats 2019 : M. Léon Celemencki, Mme Alanis Obomsawin et l'Honorable Juanita Westmoreland-Traoré. Cette remise de prix se tiendra lors du cocktail-bénéfice 2019 au profit de ENSEMBLE pour le respect de la diversité, ce jeudi 2 mai au Musée des beaux-arts de Montréal. L'événement se déroulera sous la présidence d'honneur de Jean-Philippe Lemay, Président et Chef de l'exploitation, Canada chez Fiera Capital.

10e édition du Prix pour la diversité Paul Gérin-Lajoie

Depuis 2009, le prix Paul Gérin-Lajoie - du nom du premier ministre de l'Éducation du Québec et acteur historique de plusieurs transformations qui façonnent la société québécoise - vise à reconnaître la contribution d'une personnalité dans la promotion des valeurs de tolérance et de lutte contre la discrimination. ENSEMBLE récompense ainsi chaque année des parcours exemplaires et exceptionnels.

Cette année, dans un contexte où l'intolérance et la xénophobie entraînent une recrudescence de haine et de violence, nous avons décidé de souligner l'engagement de celles et ceux qui ont fait de leur vie un combat pour la mémoire. Conscients qu'en matière de respect des droits de la personne rien n'est jamais acquis, nous plaçons le Prix Paul Gérin-Lajoie 2019 dans l'esprit du devoir de mémoire et de vigilance. Dans leurs actions et dans leurs discours, M. Léon Celemencki, Mme Alanis Obomsawin et l'Honorable Juanita Westmoreland-Traoré ont rappelé l'importance de comprendre, de dialoguer et d'expliquer, pour prévenir et ne jamais oublier l'histoire tragique de l'Holocauste, des peuples autochtones et de la traite négrière et de l'esclavage.

Une soirée au profit de la diversité et de l'inclusion

Cet événement bénéfice a pour objectif est de rassembler 400 personnes du milieu d'affaires montréalais autour d'un cocktail dînatoire et de récolter 180?000 $ pour la tenue des actions d'ENSEMBLE dans les écoles : Caravanes de la tolérance, projets Escale et projets Empreintes.

Cet événement de réseautage comprendra également un encan silencieux ainsi qu'un encan à la criée, dont tous les bénéfices iront au profit de ENSEMBLE pour le respect de la diversité.

Cocktail-bénéfice 2019 au profit de ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Date Jeudi 2 mai 2019 | 17 h 30 à 20 h

Lieu Musée des beaux-arts de Montréal | 1380 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3G 1J5



ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Chef de file en matière d'éducation à la diversité, ENSEMBLE pour le respect de la diversité a pour mission d'engager le dialogue autour de l'inclusion et la diversité. L'organisation oeuvre auprès des 9-18 ans pour promouvoir un environnement qui respecte les différences de chacun. Chaque année, ENSEMBLE rejoint chaque année plus de 25?000 jeunes des écoles primaires et secondaires du Québec.

www.ensemble-rd.com

