Les nouvelles plates-formes évolutives de calcul en mémoire de Supermicro sont désormais livrées massivement





Les serveurs à 4 connecteurs prenant en charge les processeurs évolutifs Intel® Xeon® de deuxième génération et la mémoire persistante Intel® Optanetm DC gagnent du terrain dans le cloud hybride pour entreprises

SAN JOSE, Californie, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le leader mondial des solutions de computing, de stockage et de réseautage pour entreprises ainsi que de la technologie du green computing (informatique écologique), Super Micro Computer, Inc. (SMCI), a annoncé aujourd'hui que ses nouveaux serveurs à 4 connecteurs compatibles avec les processeurs évolutifs Intel® Xeon® et la mémoire persistante Intel® Optanetm sont désormais livrés massivement.

Le SuperServer 2049U-TR4 de Supermicro alimente les charges de travail d'entreprise les plus exigeantes et les plus intensives pour les principaux fournisseurs de cloud computing du secteur. Ce système est optimisé pour tirer pleinement parti des nouveaux processeurs évolutifs de deuxième génération Intel Xeon, ainsi que de la mémoire persistante Intel Optane DC, qui constitue un changement de paradigme. Ce serveur 2U fournit jusqu'à 112 coeurs de processeur à un prix très attractif. Dans une étude récente d'Intel et SAP, la mémoire persistante d'Intel a permis au progiciel SAP S/4 HANA de redémarrer jusqu'à 12,5 fois plus vite que la DDR4 et les SSD seuls.

« Nos serveurs à 4 connecteurs sont des machines fiables et testées, qui alimentent des charges de travail critiques pour les grandes entreprises et les principaux fournisseurs de services cloud à travers le monde », a déclaré le directeur général adjoint et responsable de produit de Supermicro, Raju Penumatcha. « Utilisant des processeurs évolutifs Intel Xeon de deuxième génération et une mémoire persistante Intel Optane DC, ces serveurs améliorent considérablement les performances du calcul en mémoire, et ce à un coût considérablement inférieur à celui des architectures de la génération précédente », ajoute-t-il.

« SUSE et Supermicro travaillent ensemble depuis longtemps pour développer des solutions qui servent les besoins de nos clients dans l'économie numérique », a déclaré le directeur général adjoint chargé du réseau mondial des ventes de SUSE, Phillip Cockrell. « Ce partenariat débouche à nouveau sur un soutien de SUSE pour les solutions de Supermicro, qui inclut désormais les derniers systèmes en mémoire à 4 et à 8 connecteurs de Supermicro. SUSE, qui fournit la principale plate-forme Linux pour les charges de travail SAP, et Supermicro continuent de travailler ensemble pour offrir une valeur exceptionnelle à nos clients en fournissant une base au progiciel SAP HANA sur les installations Kubernetes du monde entier », ajoute-t-il.

En plus d'alimenter le cloud, la stabilité et l'évolutivité du SYS-2049-TR4 de Supermicro en font une composante idéale pour les entreprises souhaitant remplacer leur infrastructure mainframe actuelle. Lors d'un test interne récemment mené par Neeve Research, les serveurs multiprocesseurs (MP) de Supermicro ont affiché des performances supérieures par rapport aux charges de travail mainframe classiques.

« Grâce aux serveurs MP de Supermicro, nous avons pu détecter des fraudes en temps réel en analysant 10 To de données pour traiter un flux impressionnant de 10 000 transactions par seconde (TPS) avec un temps de réponse inférieur à 10 microsecondes », a déclaré, Grish Mutraja, le PDG de Neeve Research, une entreprise pionnière de la technologie du calcul en mémoire de nouvelle génération. « Aujourd'hui, la base de référence avec les mainframes actuels est d'environ 800 TPS avec une latence de 50 millisecondes. Les serveurs de Supermicro offrent des performances incroyables et une forte proposition de valeur pour toutes les entreprises qui envisagent sérieusement d'adopter des stratégies de remplacement du mainframe », ajoute-t-il.

OmniTier, un leader mondial des logiciels de séquençage génomique avancés, est entièrement d'accord avec cette évaluation. « La famille de serveurs à 4 connecteurs de Supermicro s'est avérée être un atout majeur pour la plate-forme informatique CompStor® à mémoire hiérarchique avancée d'OmniTier pour le séquençage génomique », a déclaré le directeur de la technologie d'OmniTier, Inc, Dr Jonathan Coker. « Nos applications de calcul intensif exigent un nombre élevé de coeurs par noeud et notre implémentation de la mémoire hiérarchique exige un accès à un stockage local de pointe et à très haute performance. La solution du serveur à 4 connecteurs de Supermicro a dépassé les deux exigences », ajoute-t-il.

Les serveurs multiprocesseurs de Supermicro sont conçus pour les charges de travail critiques des entreprises, telles que la combinaison OLTP+OLAP en temps réel, les analyses en mémoire, la virtualisation et le calcul haute performance évolutif (HPC). Ces serveurs sont certifiés pour une large gamme de systèmes d'exploitation courants, notamment RedHat, SUSE, Ubuntu, VMWare et Windows.

Supermicro est en train de tester un nouveau serveur 4U à quatre processeurs évolutifs Intel Xeon de deuxième génération, pouvant accueillir jusqu'à 112 coeurs de calcul et jusqu'à 18 téraoctets de mémoire. Le SuperServer 8049U-E1CR4T prend en charge 16 connecteurs d'extension, huit disques SSD NVMe et jusqu'à six cartes graphiques. Les meilleures applications pour ce système incluent le calcul en mémoire, l'analyse de données en temps réel, l'inférence IA et la virtualisation.

