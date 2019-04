Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés - La ministre Marguerite Blais lance l'appel de projets pour l'année 2019-2020





QUÉBEC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, lance aujourd'hui le nouvel appel de projets 2019-2020 pour le Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), affilié à l'Organisation mondiale de la Santé. Les municipalités, les municipalités régionales de comté (MRC) et les communautés autochtones désireuses d'y participer peuvent le faire d'ici le 19 juin 2019.

Ce programme vise à soutenir le milieu et à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif. Il offre un soutien aux municipalités, aux MRC et aux communautés autochtones qui entreprennent une telle démarche, en vue de réaliser une politique et un plan d'action favorables aux aînés.

Il prévoit :

une aide financière déterminée en fonction de la taille de la municipalité;

un accompagnement technique incluant, entre autres, l'aide-conseil et les recommandations sur tous les aspects relatifs à la démarche MADA.

Au nombre des bonifications apportées à ce programme en 2019-2020 figure l'accroissement du soutien financier et du nombre d'heures d'accompagnement technique aux plus petites municipalités, en raison du vieillissement démographique plus marqué sur leur territoire. Ce soutien atteindra 2,2 M$ grâce au gouvernement actuel.

Citation :

« Aujourd'hui, plus de 91 % des Québécoises et des Québécois habitent dans une municipalité reconnue amie des aînés ou en voie de le devenir, et nous pouvons collectivement être fiers de ces avancées. Ces municipalités témoignent de l'ouverture de la société québécoise et du pouvoir d'agir des communautés pour faire du Québec un endroit toujours plus inclusif et où il fait bon vieillir. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Le Québec compte plus de 900 municipalités, MRC et communautés autochtones reconnues amies des aînés ou en voie de le devenir. L'Organisation mondiale de la Santé a d'ailleurs salué cette participation exceptionnelle à l'échelle internationale.

Près de 15 M$ ont été consentis à ce jour dans ce programme.

L'augmentation de l'appui au milieu municipal pour ses efforts d'adaptation au vieillissement de la population compte au nombre des priorités gouvernementales inscrites au Plan d'action 2018-2023 - Un Québec pour tous les âges, deuxième plan d'action issu de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.

Lien connexe :

Le guide d'appel de projets et le formulaire de demande sont accessibles en ligne à l'adresse suivante : www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 15:27 et diffusé par :