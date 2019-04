TFI International communique les résultats du vote des actionnaires pour l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, 23 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d'administration de TFI International Inc. (TSX: TFII; OTCQX : TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a tenu son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires plus tôt aujourd'hui. Tous les candidats proposés comme administrateurs ont été dûment élus au conseil d'administration de TFI International par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents à l'assemblée ou représentés par un fondé de pouvoir. Les voici :



NOM POUR ABSTENTION Numéro % Numéro % Leslie Abi-Karam 62 649 529 99,87 79 429 0,13 Alain Bédard 56 645 783 90,30 6 083 175 9,70 André Bérard 56 138 181 89,49 6 590 777 10,51 Lucien Bouchard 62 518 782 99,66 210 176 0,34 Diane Giard 62 685 270 99,93 43 688 0,07 Richard Guay 55 275 221 88,12 7 453 737 11,88 Debra Kelly-Ennis 62 086 755 98,98 642 203 1,02 Neil D. Manning 61 185 198 97,54 1 543 760 2,46 Arun Nayar 62 049 691 98,92 679 267 1,08 Joey Saputo 56 562 363 90,17 6 166 595 9,83

TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique et dernier kilomètre.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX : TFIFF). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site http://tfiintl.com/fr/accueil.

Renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com

