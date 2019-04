Programme Québec ami des aînés - La ministre Marguerite Blais lance l'appel de projets pour l'année 2019-2020





QUÉBEC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, lance aujourd'hui l'appel de projets 2019-2020 pour le programme Québec ami des aînés (QADA). Les organismes désirant soumettre un projet favorisant l'amélioration des conditions de vie des aînés et encourageant leur participation sociale dans leur communauté peuvent le faire d'ici le 19 juin 2019.

Ce programme a pour but d'offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés et à contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif. Pour l'année financière 2019-2020, le gouvernement a prévu un budget de plus de 1,3 million de dollars pour des projets à portée nationale et de plus de 4,4 millions de dollars pour financer des projets à portée locale ou régionale. Le soutien offert dans le cadre de ce programme se décline en deux volets :

Soutien aux actions nationales : ce volet offre une aide financière pour des expérimentations, le développement d'activités ou le déploiement national d'une activité émanant d'une expérimentation ou d'une recherche-action;

Soutien aux actions locales et régionales : ce volet appuie financièrement le démarrage de nouvelles activités, le développement d'activités ainsi que le déploiement local ou régional d'activités.

Citation :

« Les projets soutenus par le programme Québec ami des aînés reflètent la mobilisation des collectivités en vue de favoriser l'inclusion sociale des aînés. J'invite donc les organismes soucieux de l'amélioration des conditions de vie des aînés à nous faire connaître leurs intentions. Je suis convaincue que les initiatives qui en résulteront sauront soutenir la volonté des aînés de mener une vie active et autonome le plus longtemps possible dans leur propre communauté. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

L'amélioration du soutien aux organismes locaux et régionaux favorisant la participation sociale des aînés et contribuant à l'amélioration de leur qualité de vie compte au nombre des priorités gouvernementales inscrites dans le Plan d'action 2018-2023 - Un Québec pour tous les âges, deuxième plan d'action issu de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.

Lien connexe :

Le guide d'appel de projets et le formulaire de demande sont accessibles en ligne à l'adresse suivante : www.quebec.ca/qada.

