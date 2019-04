Le gouvernement du Canada bâtit des logements sûrs et abordables à Windsor





WINDSOR, ON, le 23 avril 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Windsor, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire (pour le Logement et les Affaires urbaines) du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé que le gouvernement fédéral s'engage à investir plus de 22 millions de dollars dans la construction d'un immeuble au 3100, Meadowbrook Lane.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux apports de fonds d'autres partenaires, notamment la Ville de Windsor, cet ensemble procurera un logement abordable à des aînés, des survivants de situations de violence familiale (12 logements), des personnes souffrant d'une déficience développementale (4 logements qui hébergeront 9 personnes) et des familles et des personnes seules.

L'immeuble de 10 étages avec un total de 145 logements comprend 76 logements locatifs abordables, et les 69 autres logements sont disponibles aux tarifs de location du marché. Construit selon les normes de la maison passive, l'ensemble devrait permettre de réduire de 55 % la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre par rapport à d'autres ensembles d'une taille similaire.

L'immeuble du 3100 Meadowbrook Lane sera détenu par la société Windsor Essex Community Housing Corporation (CHC), le plus grand fournisseur de logements de Windsor et du comté d'Essex, et le quatrième plus grand en Ontario qui procure des logements locatifs subventionnés et abordables. La CHC procure 4 707 logements à plus de 12 000 aînés, familles, enfants, personnes seules et personnes dans le besoin.

Citations

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), notre gouvernement fournit de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin ici, à Windsor, et dans tous les coins du pays. Nous croyons qu'il faut donner une chance de réussir à tous. C'est pourquoi nous sommes vraiment heureux de soutenir ce très beau projet. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (pour le Logement et les Affaires urbaines).

« En tant que communauté, nous appuyons l'approche de développement de logements pour revenus mixtes. Il s'agit d'un projet de développement plus viable sur le plan financier et axé sur la collectivité, qui offre des logements à des personnes dont les revenus, les capacités, les âges et les soutiens sont diversifiés. La façon dont nous construisons, peuplons et gérons nos communautés de logement fait une différence cruciale pour les quartiers de notre ville. » - Drew Dilkens, maire de Windsor.

« Aujourd'hui, nous franchissons la première étape pour concrétiser les efforts de notre travail acharné alors que nous répondons à l'appel de notre collectivité d'augmenter l'offre de logements abordables. Il y a quatre ans, la CHC s'est lancée dans un plan de régénération novateur de 15 ans. Aujourd'hui, grâce aux engagements financiers du gouvernement du Canada et de la Ville de Windsor, des organismes et des fournisseurs de services, nous atteignons nos objectifs non seulement d'accroître l'offre, mais aussi de créer des collectivités fortes et durables. Nous construirons et entretiendrons des biens immobiliers de haute qualité et nous travaillerons en partenariat et en collaboration avec des agences qui peuvent nous aider à répondre aux demandes spécifiques de la collectivité. » - Jim Steele, directeur général, Windsor Essex Community Housing Corportion

Faits en bref

L'immeuble du 3100 Meadowbrook Lane vise une réduction importante de la consommation d'énergie et une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

Quarante-six logements seront accessibles et comporteront des caractéristiques qui vont au-delà du Code du bâtiment de l' Ontario et des lignes directrices de la SCHL, comme un système de rails au plafond, des lève-lits et des aides technologiques intelligentes pour permettre aux personnes de vivre de façon autonome. L'immeuble comprendra aussi des zones communes faciles d'accès.

et des lignes directrices de la SCHL, comme un système de rails au plafond, des lève-lits et des aides technologiques intelligentes pour permettre aux personnes de vivre de façon autonome. L'immeuble comprendra aussi des zones communes faciles d'accès. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

