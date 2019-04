Au Canada, les deux tiers des enfants et des jeunes ont l'impression de ne pas avoir leur place dans la société





Le sentiment d'isolement peut entraîner des problèmes de santé, des suicides chez les jeunes, des problèmes avec la justice, de mauvais résultats scolaires et l'itinérance, met en garde l'initiative Une jeunesse de l'UNICEF

TORONTO, le 23 avril 2019 /CNW/ - Selon les données recueillies par l'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada, le sentiment d'appartenance est un besoin humain fondamental, mais la majorité des enfants et des jeunes au Canada se sentent isolés et peu soutenus par leur famille, leurs amis et leurs enseignantes et enseignants.

Reconnaissant que ce sont les jeunes, et non les adultes, qui comprennent le mieux les problèmes qui les affectent, l'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada travaille en collaboration avec les Repaires jeunesse du Canada et YMCA Canada pour lancer une série de Conférences sur le changement menées par des jeunes dans plusieurs villes du pays.

« Les données sont accablantes. Des jeunes au Canada nous disent qu'ils se sentent isolés émotionnellement, même dans leurs relations les plus étroites. Nos Conférences sur le changement donneront aux enfants et aux jeunes les moyens de se faire entendre. Ce sont eux les spécialistes pour comprendre les problèmes auxquels ils font face et trouver des solutions possibles pour améliorer leur bien-être », explique Alli Truesdell, l'organisatrice d'UNICEF Canada pour la participation des jeunes.

« Nous voulons et nous devons écouter réellement ce que les jeunes disent de leurs propres expériences. Nous sommes ravis de jouer un rôle dans l'établissement d'espaces où les jeunes entament des conversations importantes et travaillent ensemble pour créer un avenir où tout le monde éprouvera un sentiment d'appartenance », déclare Jennifer Holmes Weier, la vice-présidente principale de YMCA Canada.

Selon l'Indice canadien de bien-être chez les enfants et les jeunes d'UNICEF Canada, seulement 31 % des jeunes âgés de 11 à 15 ans se sentent émotionnellement soutenus par leurs amis, 32 % par leur famille et 35 % par leurs enseignantes et enseignants.

Le sentiment de ne pas avoir sa place peut nuire au développement d'une jeune personne, ce qui peut entraîner des problèmes de santé mentale, des suicides chez les jeunes, la perte de la culture autochtone, des notes médiocres, des problèmes avec la justice et l'itinérance.

Pour remédier à ce sentiment d'appartenance en déclin, l'initiative Une jeunesse, Repaires jeunesse du Canada et YMCA Canada organisent une série de Conférences sur le changement. Ces événements réuniront des jeunes et des personnes qui les soutiennent pour mieux comprendre les problèmes et créer des solutions et des recommandations politiques du point de vue des jeunes.



« À Repaires jeunesse du Canada, l'une de nos valeurs fondamentales consiste à procurer des lieux sûrs et favorables où les jeunes peuvent établir des relations positives avec leurs semblables et des adultes bienveillants. Soutenir et élever les jeunes signifie leur donner des possibilités de s'exprimer sur des questions importantes pour eux. C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à l'UNICEF et à YMCA Canada pour organiser des Conférences sur le changement dans plusieurs communautés du pays », explique Owen Charters, le président et chef de la direction de Repaires jeunesse du Canada.

Les Conférences sur le changement 2019 auront lieu à :

MONCTON - les 24 et 25 avril, de 8 h 30 à 16 h 30, au YMCA du Grand Moncton (30, War Veterans Avenue)

- les 24 et 25 avril, de 8 h 30 à 16 h 30, au YMCA du Grand Moncton (30, War Veterans Avenue) WHITEHORSE - les 6 et 7 mai, de 8 h 30 à 16 h 30, à la Société des immeubles franco-yukonnais, Community Hall (302, Strickland Street)

- les 6 et 7 mai, de 8 h 30 à 16 h 30, à la Société des immeubles franco-yukonnais, Community Hall (302, Strickland Street) MONTRÉAL - les 27 et 28 mai, de 8 h 30 à 16 h 30, au Repaire jeunesse Dawson (666, rue Woodland)

- les 27 et 28 mai, de 8 h 30 à 16 h 30, au Repaire jeunesse Dawson (666, rue Woodland) OTTAWA - les 15 et 16 juin, de 8 h 30 à 16 h 30, au YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale (180, Argyle Ave)

- les 15 et 16 juin, de 8 h 30 à 16 h 30, au YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale (180, Argyle Ave) CALGARY - à l'automne 2019

L'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada, Repaires jeunesse du Canada et YMCA Canada sont fiers d'annoncer que leur partenariat s'étend au-delà des Conférences sur le changement, avec un engagement commun à travailler en plus étroite collaboration sur des questions qui affectent des enfants et des jeunes partout au pays.

À propos de la campagne Une jeunesse de l'UNICEF

Dans le but de faire passer le pays de la 25e place au premier rang, UNICEF Canada a lancé l'initiative Une jeunesse qui vise à faire du Canada le meilleur endroit où grandir au monde. En tant qu'organisme des Nations Unies au service des enfants à l'échelle mondiale, l'UNICEF s'efforce d'améliorer les conditions de chaque enfant depuis plus de 70 ans, et a sauvé la vie d'un plus grand nombre d'enfants que toute autre organisation humanitaire. L'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada met à profit cette mission au Canada, en élaborant la nouvelle norme d'excellence pour mesurer le bien-être des enfants, ainsi qu'en élaborant et en mettant à l'essai des solutions novatrices pour relever les défis auxquels les enfants sont confrontés. Nous appelons les Canadiens et Canadiennes à passer à l'action et à en faire plus pour les enfants et les jeunes.

L'UNICEF est entièrement tributaire de contributions volontaires. Pour en savoir plus sur l'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada, veuillez visiter le http://www.unejeunesse.ca . Pour obtenir des mises à jour, suivez-nous sur Twitter , sur Facebook et sur Instagram .

À propos de YMCA Canada

Le YMCA est une association puissante de personnes unies par la passion de favoriser un sentiment d'appartenance chez toutes et tous. En cette époque de difficultés sociales complexes, le YMCA est résolument voué au développement de communautés saines en invitant et en encourageant les Canadiennes et les Canadiens à participer, à donner en retour, et à acquérir les relations, les compétences et la confiance dont ils ont besoin pour s'épanouir.

YMCA Canada est un organisme de bienfaisance et le bureau national de la Fédération canadienne des YMCA, qui apporte son soutien à 45 associations membres. Nous sommes au coeur des communautés du pays depuis plus d'un siècle, où nous nous employons à répondre aux besoins et à fournir des services communautaires essentiels. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le ymca.ca.



À propos de Repaires jeunesse du Canada

Services communautaires. Relations positives. Programmes qui transforment des vies. En tant que plus importante organisation canadienne au service des enfants et des jeunes, les Repaires jeunesse offrent des programmes et des services essentiels à plus de 200 000 jeunes dans 700 communautés à l'échelle nationale. En dehors des heures de classe si critiques, nos Repaires jeunesse aident les jeunes à découvrir qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire et comment y parvenir. Notre personnel et nos bénévoles qualifiés leur procurent les outils nécessaires pour obtenir des résultats positifs en matière d'expression de soi, d'études, de mode de vie sain, d'activité physique, de santé mentale, de leadership, etc. Dans les villes petites ou grandes, en milieu rural et dans les collectivités autochtones, les Repaires jeunesse ouvrent leurs portes aux enfants, aux jeunes et aux familles depuis 1900. Si une ou un jeune a besoin d'aide, nos Repaires jeunesse la lui procurent. Apprenez-en plus à bgccan.com et suivez-nous sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram @BGCCAN.

