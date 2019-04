Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais - 100 ans et toujours en mouvement?!





GATINEAU, QC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais (CCSNO) tiendra son congrès du 24 au 26 avril, au Hilton Lac-Leamy, à Gatineau. Le congrès coïncide avec son 100e anniversaire. En effet, c'est à Hull, en 1919, que le conseil central fut fondé. Et encore aujourd'hui, le CCSNO accompagne les gens de notre région dans leurs luttes.

La lutte pour l'accès à des services publics de qualité pour notre région reprendra une place importante. Ainsi, les congressistes seront appelés à réitérer leur appui à la coalition «?Équité Outaouais?», qui lutte pour un financement accru de nos réseaux de santé et d'éducation et des groupes communautaires.

Le renforcement de la place qu'occupe les femmes dans la vie syndicale sera aussi au coeur des débats et, en ce sens, l'organisation d'un colloque sera proposée aux délégué-es. L'organisation d'un regroupement permanent de femmes au conseil central y sera également discutée. De plus, les congressistes discuteront de l'organisation de la Marche mondiale des femmes prévue en 2020.

Luttes en cours

Les délégué-es recevront, en question de privilège, le Syndicat des tuteurs et tutrices de la Télé-Université-CSN, qui est en grève depuis le 25 janvier dernier.

Ils accueilleront également des membres du syndicat des éducatrices en centre de la petite enfance et des représentantes des responsables en service de garde (RSG), qui viendront expliquer la campagne «?4 ans, c'pas grand?».

Finalement, des groupes de défense des droits viendront témoigner des luttes qu'ils mènent autant en environnement que pour la défense des mal-logés.

Départ du président après 18 ans

Pour Michel Quijada, président du CCSNO, ce congrès sera le dernier. Après en avoir été le président pendant 18 ans, il partira pour une retraite bien méritée. C'est au congrès que les personnes déléguées procèderont à l'élection du nouveau comité exécutif du CCSNO, pour un nouveau mandat de trois ans.

Pour célébrer le 100e anniversaire du conseil central, la veille de l'ouverture du congrès, les congressistes sont invités à assister au spectacle de Boucar Diouf. De plus, les participantes et participants en apprendront davantage sur le passé du conseil central par des présentations sur des éléments de son histoire.

Une centaine de délégué-es représentant plus de 60 syndicats sont attendus. En plus de faire le bilan des trois dernières années, les congressistes se pencheront sur les perspectives d'avenir du conseil central, notamment en révisant les statuts et règlements et en réorganisant les différents comités. De plus, il y aura un grand débat sur la place de la vie syndicale dans nos organisations et sur l'impact de celle-ci sur notre capacité de revendication.

À propos

Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Outaouais est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, il s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Il est composé de près de 65 syndicats regroupant près de 10?000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations et issus de tous les secteurs d'activités.

