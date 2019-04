Contribution du Mouvement Desjardins de 480 000 $ au Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière





Un futur complexe agro-scientifique dédié à l'agriculture de demain

L'ASSOMPTION, QC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est lors d'une visite des installations du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL), principal partenaire du Pôle d'innovation en Agro-efficience et Bioproduits végétaux, CIEBIO, que le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, a procédé à l'annonce d'une contribution de 480 000 $ issue du Fonds de 100 M$, créé en 2016 par Desjardins, pour la construction d'un complexe agro-scientifique sur le territoire lanaudois.

« Nous sommes très heureux d'être appuyé par un partenaire majeur tel que le Mouvement Desjardins. Recevoir un tel soutien nous démontre encore une fois toute la pertinence d'un centre de recherche comme CIEL notamment à l'heure où l'agriculture et les pesticides sont au coeur des préoccupations sociales. Les installations actuelles de CIEL sont désuètes et ne répondent plus aux ambitions de CIEL et CIEBIO. Nous sommes reconnaissants envers le Mouvement Desjardins pour cet appui qui arrive à point pour nous », a souligné le président du conseil d'administration du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière, Michel Fafard.

« Ce n'est pas chose facile de créer des projets novateurs qui visent, entre autres, à moderniser notre économie et se tourner vers l'avenir comme c'est le cas avec CIEBIO. Aujourd'hui, grâce au Mouvement Desjardins, nous franchissons une étape supplémentaire dans l'accomplissement de notre projet. Nous sommes heureux de constater que le Mouvement Desjardins, institution majeure au Québec, partage notre vision d'innovation et participe à sa réalisation », a précisé Eric Chartré, président du conseil d'administration de CIENOV, la corporation derrière CIEBIO.

CIEL : Se moderniser pour assurer l'avenir

Soulignons que le projet de CIEL consiste à construire un complexe agro-scientifique moderne qui accueillera l'ensemble des activités de recherche de CIEL ainsi que les activités de CIEBIO, le Pôle d'innovation en Agro-efficience et Bioproduits végétaux, qui est également l'un des projets porteurs de la stratégie de relance économique de la MRC de L'Assomption. Ce futur établissement, d'une valeur de plus de 11 millions de dollars, permettra à CIEL de poursuivre sa croissance tout en fortifiant ses acquis. Cet ambitieux projet rassemblera sur un même site des infrastructures de recherche en agriculture, des parcelles de terre agricole dédiées à des essais et de l'expérimentation et, éventuellement, des entreprises innovantes qui contribueront à développer des solutions permettant à la fois de maximiser le rendement des cultures tout en minimisant l'impact des activités agricoles sur l'environnement et la santé publique. Ce lieu d'études et d'expérimentations est voué à devenir un pivot de la recherche et de l'innovation en agriculture au Québec.

CIEBIO : L'agro-efficience au service de l'agriculture

Le Pôle d'innovation, CIEBIO, propulsé par CIENOV, vise à rassembler divers intervenants du monde agricole à l'intérieur d'un écosystème favorisant la collaboration, l'expérimentation et l'innovation. Des intervenants tels que des centres de recherche, des universités, des organismes gouvernementaux, des entreprises innovantes développant des solutions avant-gardistes répondant aux enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui ainsi que des spécialistes en croissance d'entreprise. Ceux-ci graviteront autour du futur complexe agro-scientifique. La mission de CIEBIO vise à allier le savoir des chercheurs aux ambitions des entreprises agricoles afin de projeter l'industrie vers l'avenir tout en minimisant les impacts environnementaux liés aux grandes cultures. En somme, l'agro-efficience prônée par CIEBIO cherche à maximiser la valeur des extrants agricoles (en termes de qualité et quantité des récoltes) tout en minimisant les ressources nécessaires à leur production dans une optique durable, soit en incluant les coûts directement affectés à la production ainsi que ceux reliés à la dégradation de l'environnement.

Rappelons que la mission première de CIENOV est d'assurer le déploiement de la stratégie de relance économique de la MRC de L'Assomption en soutenant notamment la performance de ses entreprises. Elle offre un éventail de produits et services adaptés aux entreprises pour ainsi favoriser leur croissance et la création d'emplois. (cienov.ca)

À propos du Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière

Le CIEL est un centre de recherche appliquée en agriculture, reconnu tant au Québec qu'à travers le Canada. Dans sa programmation scientifique, CIEL s'applique à trouver des solutions concrètes aux menaces auxquelles font face les entreprises agricoles, notamment dans le secteur maraîcher. Les projets de recherche portent notamment sur la protection et la régie des cultures telles que les légumes, la pomme de terre et les petits fruits. L'objectif de cette entreprise est donc de développer et de promouvoir des stratégies de lutte intégrée et des pratiques agricoles dans un esprit de développement durable.

