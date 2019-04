Le Programme de conservation du patrimoine naturel assure une nouvelle protection des milieux humides du Canada





MARAIS OAK HAMMOCK, Manitoba, 23 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le nouveau programme de 100 millions de dollars annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Canada est appelé à assurer une nouvelle protection pour une partie de l'habitat des milieux humides le plus précieux ? et vulnérable ? du pays. Partenaire clé de ce programme, Canards Illimités Canada (CIC) fera fructifier ces fonds pour en faire rejaillir les avantages sur notre territoire et sur l'eau, sur les espèces en péril et sur tous les Canadiens.



Les milieux humides du Canada font partie des écosystèmes les plus productifs et précieux du pays. En plus d'offrir un habitat essentiel à la sauvagine et à des centaines d'autres espèces fauniques, ils filtrent naturellement les polluants dans l'eau. Ils permettent de maîtriser les inondations et les sécheresses et de protéger les collectivités contre l'élévation du niveau de la mer. Or, bien des milieux humides se trouvent sur le domaine privé ou habité, ce qui les rend plus vulnérables à la dégradation et à la disparition. Le Programme de conservation du patrimoine naturel s'inscrit dans le cadre d'un engagement financier de quatre ans du gouvernement fédéral, qui entend sécuriser les écosystèmes intacts sur le domaine privé ou le territoire aménagé, là même où se trouvent la plupart des espèces en péril au Canada.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, a annoncé la nouvelle aujourd'hui à Toronto. Ce programme devrait permettre de préserver, dans les quatre prochaines années, 200 000 hectares de territoire dans l'ensemble du pays.

Chef de la direction de CIC, Karla Guyn, qui accompagnait la ministre McKenna à Toronto, a déclaré que le Programme de conservation du patrimoine est un investissement significatif, qui produira des bienfaits pour les générations à venir.

« Canards Illimités Canada travaille depuis longtemps avec succès auprès des propriétaires fonciers et des familles, ainsi que des groupes communautaires, des entreprises et des organismes publics afin de préserver les milieux humides qui leur apportent des avantages et qui sont bienfaiteurs pour l'environnement, a déclaré Mme Guyn. Grâce au financement du Programme de conservation du patrimoine naturel, nous pourrons réunir plus de partenaires qui ont des intérêts communs sur le domaine privé. En travaillant de concert pour établir de nouvelles zones protégées, nous pourrons faire rejaillir, sur tous les Canadiens, des avantages environnementaux importants. »

CIC travaillera en étroite collaboration avec Conservation de la nature Canada, qui encadre la répartition du financement du Programme de conservation du patrimoine naturel. CIC sera également chargé de verser une contribution complémentaire d'au moins deux dollars pour chaque dollar apporté par le gouvernement fédéral.



« La contribution complémentaire du programme est un puissant levier de financement, a précisé Mme Guyn. Nous travaillerons en collaboration avec nos supporteurs et les Canadiens soucieux de la conservation d'un océan à l'autre pour recenser les terres et mobiliser les fonds qui tripleront non seulement l'investissement, mais aussi les retombées sur la conservation. »

Le Programme de conservation du patrimoine naturel permettra de réaliser l'objectif premier du Canada, qui consiste à protéger au moins 17 % des habitats terrestres et d'eau douce d'ici 2020. Ce programme est financé grâce au Fonds de la nature du Canada du gouvernement fédéral.

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement.

