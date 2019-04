Bombardier Avions commerciaux améliore son soutien à la clientèle en Afrique et au Moyen-Orient grâce au déménagement de son équipe de soutien régional pour les avions Q Series





L'équipe de soutien régional pour les avions Q Series sera située à proximité de South African Express Airways, un client de longue date, près de l'aéroport international O.R. Tambo.

L'équipe Soutien à la clientèle du programme d'avions CRJ Series continuera d'appuyer les clients à partir de son emplacement actuel.

TORONTO, 23 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui qu'elle déménagera son équipe de soutien régional pour les avions Q Series de l'aéroport international de Lanseria à Airways Park, près de l'aéroport international O.R Tambo. L'équipe de soutien régional pour les avions Q Series partagera ainsi ses locaux avec South African Express Airways, un client de longue date. L'équipe de soutien du programme d'avions CRJ Series continuera d'appuyer les clients de la région à partir de son emplacement actuel, à Johannesburg en Afrique du Sud.

Les équipes régionales de soutien fournissent des services pour une flotte qui compte environ 170 biturbopropulseurs Dash 8/Q Series et 70 biréacteurs régionaux CRJ Series en Afrique et au Moyen-Orient. Le déménagement de l'équipe de soutien de la flotte d'avions Q Series permettra aux membres de l'équipe d'intervenir plus rapidement lorsqu'ils doivent se déplacer pour aider des clients et des exploitants partout dans la région.

À ce jour, Bombardier Avions commerciaux a reçu des commandes fermes pour plus de 1 300 avions Dash 8/Q Series et 1 900 avions CRJ Series. Des équipes en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi qu'au Canada (siège social), en Australie, en Allemagne, en Inde et au Japon, offrent du soutien pour la flotte mondiale.

« Notre relation avec Bombardier a commencé il y a 25 ans, dès la mise sur pied de South African Express Airways. Nous sommes donc ravis que Bombardier déménage son équipe de soutien régional pour son programme d'avions Q Series à Airways Park afin de collaborer plus étroitement avec notre équipe, de même qu'avec ses autres clients qui exercent leurs activités à partir de l'aéroport international O.R. Tambo, a expliqué Siza Mzimela, chef de la direction, South African Express Airways. Nous avons donc bon espoir que la proximité avec notre équipe et notre centre principal accentuera nos activités et que nous profiterons de l'expertise de Bombardier pour optimiser l'efficacité de notre flotte et améliorer l'expérience de nos passagers. »

« Le déménagement de l'équipe régionale de soutien pour les avions Q Series pour l'Afrique et le Moyen-Orient est une étape de plus dans les efforts constants que nous déployons pour améliorer notre accessibilité de même que le soutien que nous offrons aux clients et aux exploitants dans la région », a précisé Todd Young, vice-président et directeur général, et chef, Programme d'avions Q Series, Bombardier Avions commerciaux. « L'aéroport international O.R. Tambo est le principal aéroport pour les déplacements à destination et en provenance de l'Afrique du Sud. Il est donc naturel, sur le plan stratégique, que nos équipes régionales de soutien soient situées à l'endroit qui leur permettra le mieux de fournir un soutien rapide avant, durant et après la mise en service des avions. »

« Nos équipes régionales de soutien offrent une résolution de problèmes prompte, une expertise technique et des plans sur mesure afin de respecter les plans d'affaires de nos clients, a expliqué Charles Comtois, chef, Programme d'avions CRJ Series, Bombardier Avions commerciaux. Elles remplissent aussi les fonctions de canaux pour mettre nos clients en contact avec notre vaste réseau mondial de centres de services, d'établissements de service autorisés, d'entrepôts des pièces et d'installations de formation. »

À propos de Bombardier

Comptant plus de 68 000 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2018, Bombardier a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards de dollars. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier .

