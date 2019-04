Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Bedford - Les ministres Marguerite Blais et Isabelle Charest annoncent un projet d'agrandissement et de mise aux normes des locaux





QUÉBEC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, a annoncé, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, un financement de près de 3,5 M$ destiné à soutenir le projet d'agrandissement et de mise aux normes du Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Bedford (CHSLD).

Le projet consiste à agrandir les locaux sur une superficie de 277 mètres carrés et à procéder à un réaménagement sur 969 mètres carrés. Ces travaux incluent l'aménagement, au rez-de-chaussée, d'une unité de vie de 13 lits répartis dans des chambres individuelles, de même que de locaux de soutien clinique général. À terme, la capacité d'accueil demeurera à 42 lits, alors que les installations seront beaucoup mieux distribuées, au bénéfice des résidents.

L'ensemble du projet représente un coût global de 4 194 000 $, dont la majeure partie sera assumée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à hauteur de 3 494 000 $. De son côté, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke contribuera à hauteur de 700 000 $ à même ses enveloppes régionales. Cette nouvelle représente donc un travail de collaboration entre le gouvernement provincial, l'établissement régional ainsi que la municipalité de Bedford.

Ajoutons que ce projet vient enfin répondre aux besoins des résidents du CHSLD, et grâce au soutien financier du gouvernement, ce sont ces mêmes personnes qui bénéficieront de soins et de services mieux adaptés. Le gouvernement est donc fier d'y investir 3,5 M$, ce qui améliorera la qualité du milieu de vie des personnes âgées de la ville et de ses alentours.

Citations :

« J'ai à coeur de soutenir des initiatives comme celle-ci, qui contribuent de manière concrète à mieux répondre aux besoins actuels et futurs de nos aînés. En modernisant les locaux du CHSLD, nous pourrons offrir à ces personnes un espace encore plus convivial et sécuritaire, ce qui traduit complètement la volonté du gouvernement de développer des milieux de vie de qualité pour les personnes âgées. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je me réjouis que ce projet se concrétise enfin, notamment grâce à l'appui de notre gouvernement et de madame Blais. Avec l'ajout de ces nouvelles chambres individuelles et l'aménagement de locaux plus accueillants, les résidents pourront bénéficier d'un environnement plus chaleureux et d'une meilleure qualité de vie. Les équipes dévouées du CHSLD en tireront également profit, grâce à un environnement de travail plus fonctionnel qui leur permettra d'offrir des soins et des services de la plus grande qualité possible, dans un cadre mieux adapté aux enjeux actuels. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

Faits saillants :

Des appels d'offres devraient être lancés à l'été 2020, pour amorcer les travaux à l'automne suivant. Les nouveaux locaux devraient être livrés pour l'automne 2021.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 14:15 et diffusé par :