Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans un organisme de femmes à Etobicoke

Le Rexdale Women's Centre reçoit des fonds pour s'assurer qu'il peut continuer d'offrir un soutien essentiel aux femmes et à leurs familles

TORONTO, le 23 avril 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services essentiels à nos collectivités, aidant les femmes et les filles à être financièrement sûres, à être à l'abri de la violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de la société. Pourtant, pendant beaucoup trop longtemps, elles ont été chroniquement sous-financées, sous-estimées et minées. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organismes de femmes sont la pierre angulaire du mouvement des femmes; maintenir et accroître leur capacité de faire ce travail important est la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité des genres.

C'est pourquoi l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et du Sport et députée d'Etobicoke-Nord, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, que le gouvernement du Canada investira 129?032 dollars dans le Rexdale Women's Centre. Ce financement aidera à renforcer la capacité de l'organisme à soutenir les femmes en utilisant de nouvelles techniques novatrices, y compris l'application de l'analyse comparative entre les sexes Plus à leurs services et le partage de ces connaissances avec les organismes affiliés afin que la collectivité élargie puisse mieux soutenir les immigrantes, les réfugiées et les nouvelles arrivantes.

Le Rexdale Women's Centre est l'un parmi plus de 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes dans tout le Canada qui recevront du financement dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités. L'investissement résulte de l'annonce, dans le budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.



Citations

« Grâce à cet investissement historique, nous rendons hommage aux femmes et aux organismes de femmes qui ont brisé les barrières et nous exprimons notre gratitude à celles et ceux qui font ce travail depuis des décennies avec un budget restreint. Le mouvement des femmes Canada demande une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la durabilité de leur travail. Notre gouvernement a écouté. Grâce au financement stable et souple accordé au Rexdale Women's Centre, le Centre sera en mesure de grandir et de durer, car nous savons qu'investir dans les organismes de femmes est le moyen le plus efficace de promouvoir l'égalité des genres. En soutenant un mouvement qui a obtenu des résultats étonnants, nous faisons grandir la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités et nous créons des changements durables qui profitent à tous. »

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« Depuis plus de 30 ans, le Rexdale Women's Centre aide les immigrantes, les réfugiées et les nouvelles arrivantes à s'épanouir dans notre communauté en les aidant à se sentir moins isolées, en leur enseignant de nouvelles compétences et en élaborant des programmes adaptés à leur culture qui répondent à leurs besoins particuliers. Je suis fière qu'une partie essentielle de notre communauté reçoive ce financement important pour maintenir et accroître son impact pour les femmes et les familles d'Etobicoke. »

L'honorable Kirsty Duncan, c.p., députée

Ministre des Sciences et des Sports

Députée d'Etobicoke-Nord

«?Notre vision est de faire en sorte que les immigrantes, les réfugiées et les nouvelles arrivantes ainsi que leurs familles s'établissent et s'intègrent efficacement dans la société canadienne. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada d'avoir investi dans notre capacité d'aider les femmes à être en sécurité, en santé et financièrement sûres, quelle que soit leur origine ou leur situation.?»

Fatima Filippi, directrice générale

Rexdale Women's Centre

Faits en bref

Le Fonds résulte de l'annonce dans le budget de 2018 d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada. En plus de cet investissement historique, le budget de 2019 prévoit d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici 2023-2024, le Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité en éliminant les obstacles systémiques, totalisera 100 millions de dollars par année.

Ce financement permettra aux organismes de femmes et aux organismes autochtones au service des femmes d'éliminer les obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes tout en reconnaissant les expériences diverses des genres et l'inégalité partout au pays, et en prenant des mesures en la matière.

Les femmes continuent d'être touchées de façon disproportionnée par l'insécurité économique. En 2015, les femmes au Canada gagnaient seulement 88 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. Par ailleurs, elles sont beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel; en effet, elles représentent 76 % de tous les travailleurs à temps partiel, et 25 % d'entre elles mentionnent les responsabilités liées à la garde d'enfants comme raison de travailler à temps partiel. Certains groupes de population sont plus susceptibles de subir des actes de violence et peuvent être confrontés à des obstacles et à des défis particuliers qui les exposent à certains risques (Statistique Canada, 2015).

Liens connexes

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres - Programme de promotion de la femme

L'une des méthodes qu'emploie le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour promouvoir l'égalité des genres au Canada est d'accorder des fonds à des organismes admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets sont choisis par l'entremise d'appels de propositions sur des thèmes précis, ainsi que dans le cadre d'un processus de demande continu qui permet au Programme de promotion de la femme de régler des enjeux nouveaux à mesure qu'ils surviennent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires, soit l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles et leur accès aux postes de responsabilité.

Appels de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les projets locaux, provinciaux et nationaux étaient admissibles à différents montants de financement, en fonction de leurs besoins internes précis et de leur portée.

Le 8 mars 2019, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes de partout au pays recevraient du financement provenant du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif consiste à financer les propositions qui renforceront les capacités d'organismes de femmes et d'organismes autochtones desservant des femmes qui sont admissibles et dont les initiatives contribuent à un mouvement de femmes viable au Canada qui promeut l'égalité des genres. Les organisations se serviront du financement pour renforcer leur capacité de prendre de l'expansion, de répondre aux demandes de services de plus en plus importantes et de continuer de travailler en collaboration pour aborder les enjeux d'égalité des genres. Le financement résulte de l'annonce, dans le Budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

L'annonce faite aujourd'hui à Etobicoke, en Ontario, a mis en lumière l'un des organismes sélectionnés pour recevoir un financement fédéral dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités :

Le Rexdale Women's Centre

Titre du projet : Orientation stratégique et apprentissage - Pour l'impact et la durabilité

Montant du financement : 129?032 $

Le Rexdale Women's Centre renforcera sa capacité à soutenir les femmes en utilisant de nouvelles techniques novatrices, y compris l'application de l'analyse comparative entre les sexes Plus à ses services et le partage de ces connaissances avec les organismes affiliés afin que la communauté élargie puisse mieux soutenir les immigrantes, les réfugiées et les nouvelles arrivantes. Il élaborera également des plans de relève pour son conseil d'administration, ainsi que ses cadres supérieurs et intermédiaires, afin de s'assurer d'être en mesure de maintenir des services à long terme dans la collectivité.

Le Rexdale Women's Centre est un organisme indépendant, sans but lucratif et bénévole qui vient en aide aux femmes ayant des besoins élevés et aux membres de leur famille qui habitent dans la grande région de Toronto. Il aide les immigrantes, les réfugiées et les nouvelles arrivantes ainsi que leurs familles à devenir des membres actifs à part entière de la société canadienne en fournissant des services essentiels et en facilitant l'accès aux ressources communautaires.

