Expansion du programme Export Navigator pour appuyer les exportateurs régionaux

Plus de collectivités rurales en Colombie-Britannique recevront une aide à l'exportation

VANCOUVER, le 23 avril 2019 /CNW/ - Pour aider davantage de propriétaires d'entreprises rurales en Colombie-Britannique à amener leurs biens sur les marchés internationaux et interprovinciaux, l'initiative Export Navigator sera étendue pour offrir un soutien spécialisé aux entreprises appartenant à des Autochtones, à des femmes et à des jeunes.

Aujourd'hui, l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé un financement de 2,25 millions de dollars réparti sur trois ans au profit de l'expansion du programme Export Navigator.

S'appuyant sur le succès du programme pilote, Export Navigator aide les entreprises de la Colombie-Britannique à devenir prêtes à exporter en leur offrant les services de conseillers à l'exportation de la collectivité qui dirigent les entreprises vers des programmes et des services adaptés à leurs besoins. Ces conseillers ayant reçu une formation spéciale proposent des approches par étapes sur mesure pour aider les entreprises à devenir prêtes à exporter en les aidant à se diriger parmi les nombreux services qui leur sont offerts et à s'occuper de la logistique des classifications douanières et d'autres exigences en matière d'exportation.

Les nouveaux conseillers à l'exportation appuieront les entreprises appartenant à des Autochtones, à des femmes et à des jeunes, et fourniront également un soutien supplémentaire aux conseillers régionaux et aux entreprises qui participent au programme. Auparavant, il y avait six conseillers à l'exportation; cet ajout augmente ce nombre à dix conseillers qui s'occupent de six régions de développement économique en Colombie-Britannique.

La Province versera également deux millions de dollars sur une période de deux ans, et une troisième année de financement sera confirmée à la suite d'un examen des résultats du programme.

Vers la fin de 2018, le groupe de travail sur les petites entreprises de la Colombie-Britannique a recommandé à la Province d'étendre le programme et de le rendre permanent. Le programme Export Navigator est géré par la Province en partenariat avec Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et Small Business B.C., et il est mis en oeuvre par les bureaux des sociétés d'aide au développement des collectivités et la Comox Valley Economic Development Society. Le programme pilote appuie l'engagement collectif à bâtir une économie solide et durable qui profite à tous en faisant croître le développement économique régional.

« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Les investissements sur une période de trois ans annoncés aujourd'hui au profit du programme Export Navigator misent sur nos avantages compétitifs et permettront aux petites et moyennes entreprises d'avoir un meilleur accès aux ressources d'exportation, ce qui stimulera la croissance économique et la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Trouver des moyens d'appuyer les personnes travaillantes qui font fonctionner ces entreprises ne peut qu'être avantageux en ce qui concerne la création d'emplois et la croissance. Grâce au programme Export Navigator, nous faisons avancer nos priorités telles que la croissance inclusive, la productivité des entreprises et la compétitivité économique. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Les activités d'exportation profitent directement aux collectivités de la Colombie-Britannique, créant des emplois aux quatre coins de notre province. Jusqu'à maintenant, Export Navigator a aidé 317 petites entreprises à toutes les étapes d'exportation. Collaborer avec le gouvernement fédéral nous donne l'occasion d'étendre le programme et d'offrir plus de soutien aux Autochtones, aux femmes et aux jeunes. »

- L'honorable Bruce Ralston, ministre de l'Emploi, du Commerce et de la Technologie, Colombie-Britannique

« Bien que la Colombie-Britannique figure au quatrième rang des exportateurs au Canada, seulement un faible pourcentage de petites entreprises exporte des biens. L'expansion du programme Export Navigator permettra d'aider plus de petites entreprises rurales à renforcer leur capacité d'exportation, à élargir leur clientèle et à créer de bons emplois. »

- L'honorable George Chow, ministre d'État du Commerce, Colombie-Britannique

« Notre conseiller à l'exportation d'Export Navigator de l'île de Vancouver a été formidable. Il nous a renseignés sur de nombreux programmes de financement, évènements et séminaires du gouvernement qui pourraient nous aider à exporter. De plus, il nous a aidés à communiquer avec les bonnes personnes-ressources au sein du gouvernement, pour que nous soyons en mesure d'obtenir rapidement des réponses aux questions que nous pourrions avoir alors que nous allons de l'avant avec nos plans d'exportation. »

- Lisa Mellett, présidente, Queen Bee Farms

« À Small Business BC, nous constatons directement les défis auxquels sont confrontés de nombreux propriétaires de petites entreprises lorsqu'ils tentent de pénétrer les marchés internationaux. Export Navigator les aide à enrichir leurs connaissances et à établir des liens essentiels pour leur donner un avantage concurrentiel. Nous sommes très heureux que ce programme prenne de l'expansion et nous nous réjouissons à l'idée de voir encore plus de petites entreprises prospérer grâce au soutien qu'elles reçoivent. »

- Tom Conway, DG, Small Business BC

« Nous sommes heureux que le programme Export Navigator ait été étendu. Ce programme fournit un soutien essentiel aux petites entreprises de la Colombie-Britannique et favorise leur croissance et leur réussite à long terme en les préparant à l'exportation. Export Navigator profitera aux personnes de toute la province, puisque des exportations en plein essor se traduisent par un plus grand nombre d'emplois pour les citoyens de la Colombie-Britannique. »

- Cybele Negris, vice-présidente, Table ronde sur la petite entreprise

Export Navigator est offert dans les six régions économiques suivantes de la Colombie-Britannique : Côte/île de Vancouver , Cariboo, Thompson-Okanagan, Kootenay, North Coast et Nechako, et Northeast.

, Cariboo, Thompson-Okanagan, Kootenay, North Coast et Nechako, et Northeast. Au total, 317 entreprises de la Colombie-Britannique ont participé au programme depuis 2016 - 56 d'entre elles en sont aux étapes de la pénétration et de l'accroissement du marché du programme, qui sont axées sur l'exportation et les stratégies de développement des marchés d'exportation.

La plupart des entreprises participantes font partie du secteur de l'agroalimentaire, ainsi que des secteurs de la fabrication, des biens de consommation et des technologies propres.

On estime que quatre emplois directs et deux emplois indirects sont créés pour chaque million de dollars d'exportations internationales.

En 2018, le total des exportations mondiales de la Colombie-Britannique a été évalué à 46 milliards de dollars.

