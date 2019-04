Première année des cliniques d'hiver - La ministre McCann souligne les retombées positives de cette nouvelle initiative





QUÉBEC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a souligné aujourd'hui l'apport des cliniques d'hiver au cours des derniers mois, alors que cette initiative visait à offrir aux usagers un accès bonifié à des consultations médicales.

Du 14 janvier au 15 mars 2019, les cliniques d'hiver ont permis à de nombreux citoyens, notamment ceux n'étant pas inscrits auprès d'un médecin de famille, d'avoir accès à des professionnels de la santé pour des situations non urgentes. Ainsi, en cas de symptômes de grippe, de gastro-entérite ou d'autres problèmes de santé qui nécessitaient une consultation médicale, la population était invitée à se rendre à ces cliniques d'hiver, qui présentaient des plages horaires étendues notamment en soirée et durant la fin de semaine, plutôt qu'à l'urgence. L'offre a été adaptée en fonction des demandes sur le territoire, afin de répondre de manière optimale aux besoins des différentes régions.

« Je suis très satisfaite de constater que la mise en place des cliniques d'hiver a permis d'augmenter l'offre de services de première ligne pour l'ensemble des usagers, qu'ils soient inscrits ou non auprès d'un médecin de famille. J'en profite pour remercier l'ensemble des équipes, et particulièrement les médecins de famille, qui n'ont pas hésité à se mobiliser et à joindre nos efforts. Les constats qui se dégageront de cette première année de déploiement seront analysés par nos équipes afin de pouvoir, dès l'hiver prochain, optimiser les services et mieux répondre aux attentes de la population. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Au total, 28 916 patients ont consulté dans l'une ou l'autre des 71 cliniques d'hiver désignées au Québec. De ce nombre, près de 10 000 patients résidaient dans la région de Montréal.

Mentionnons qu'un montant de 3 M$ sera alloué au déploiement des cliniques d'hiver 2019-2020.

Notons que les données sur les cliniques d'hiver ainsi que celles concernant le nombre de patients ont été recueillies par autodéclaration.

