Le gouvernement du Canada investit 54 millions de dollars dans six projets de sécurité publique dans le Nord de la Saskatchewan





PRINCE ALBERT, SK, le 23 avril 2019 /CNW/ - La sécurité des collectivités, en particulier dans les régions rurales et éloignées qui sont confrontées à des défis uniques, est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, a annoncé le financement pour six initiatives de sécurité communautaire dans le Nord de la Saskatchewan, traitant de la prévention du crime ainsi que de l'atténuation des catastrophes naturelles.

Premièrement, jusqu'à 1,2 million de dollars seront versés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime dans le Northern Village d'Île-à-la-Crosse, la Première Nation de Pelican Lake et la Première Nation de Witchekan Lake afin d'aider à renforcer leur capacité locale pour composer plus efficacement avec le crime chez les jeunes.

Chacune de ces collectivités recevra 400 000 $ au cours des deux prochaines années pour évaluer leur vulnérabilité à des menaces comme les gangs de jeunes, la violence chez les jeunes, les crimes sexuels, la toxicomanie, les problèmes de santé mentale, l'intimidation et la cyberintimidation; pour préparer des plans d'intervention afin de diriger et d'encadrer les jeunes à faire des choix de vie plus sécuritaires et plus sains (y compris les expériences externes ou sur les terres), et pour rassembler les ressources, l'expertise, les réseaux et les installations pour mettre ces plans en oeuvre. Ces travaux communautaires fourniront une meilleure compréhension des faits liés aux problèmes locaux de criminalité, ce qui contribue à des programmes de prévention du crime plus rigoureux à l'échelle nationale.

Deuxièmement, le ministre Goodale a également annoncé un financement de plus de 40,2 millions de dollars du gouvernement du Canada pour deux projets d'atténuation des feux de forêt en Saskatchewan.

Un projet, en collaboration avec la Saskatchewan Power Corporation, est conçu pour réduire la fréquence et l'intensité des incendies autour du réseau de distribution d'électricité dans le nord de la Saskatchewan. Un financement fédéral de 19 802 475 $ permettra à SaskPower de mettre son réseau de distribution à niveau et de défricher ou entretenir 10 000 hectares de zones forestières, atténuant ainsi le risque. SaskPower fera un investissement correspondant.

L'autre projet, en collaboration avec le ministère de l'Environnement de la province, aidera à protégera 85 collectivités vulnérables éloignées de la Saskatchewan contre la menace des feux de forêt. Un financement fédéral de 20 493 825 $ appuiera 141 initiatives d'atténuation des combustibles sur 1 392 hectares de terres de l'État provincial et 1 072 hectares de terres municipales. Ces mesures réduiront le risque de déclenchement d'incendies, permettront la gestion sûre et efficace des éclosions, réduiront les dommages aux biens et protégeront des vies. Puisque le projet comporte des travaux à effectuer sur des biens municipaux, provinciaux et autochtones, le reste des coûts admissibles seront financés par la province (8 261 550 $), par SaskPower (5 542 350 $) et par les administrations municipales (1 566 675 $).

Enfin, le ministre Goodale et Fred Bradshaw, député provincial de Carrot River Valley, au nom de l'honorable Lori Carr, ministre des Routes et de l'Infrastructure, ont annoncé le financement d'importantes améliorations à la route 55 à l'est de Carrot River. Cette route est un connecteur important pour les collectivités autochtones comme la bande de Red Earth et la Nation crie de Shoal Lake, ainsi que pour les entreprises régionales et l'industrie forestière. Elle est en piètre état et présente des lacunes structurelles dans une zone sujette aux inondations, entraînant des retards, des détours, l'isolement possible et des risques pour la sécurité publique. Un financement fédéral de 12,5 millions de dollars appuiera les travaux de réfection et de remise en état le long de plus de 50 kilomètres de la route 55 pour la rendre plus résiliente face aux inondations saisonnières récurrentes. Le gouvernement de la Saskatchewan effectuera un investissement correspondant.

Le financement fédéral pour atténuer les risques de feux de forêt et d'inondation provient du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), qui fait partie du plan d'investissement en infrastructures sur dix ans du gouvernement fédéral, qui vise particulièrement l'intervention aux conséquences des changements climatiques. Les effets les plus courants des changements climatiques en Saskatchewan sont des phénomènes météorologiques plus fréquents, plus graves et plus destructeurs, notamment des tempêtes et des inondations, des sécheresses et des feux de forêt, lesquels ont généré des centaines de millions de dollars en coûts et en perte au cours des dix dernières années seulement. Des projets du FAAC retenus sont sélectionnés régulièrement partout au pays en fonction des mérites et des besoins.

Citations

« La sécurité des collectivités nait de la prévention. En investissant dans des projets visant à prévenir la criminalité et à atténuer les répercussions des changements climatiques, nous renforçons la capacité et la résilience des collectivités et nous les positionnons pour mieux traverser et combattre les catastrophes naturelles futures et pour mieux s'en rétablir. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Notre gouvernement est déterminé à protéger nos infrastructures essentielles. Cela s'applique particulièrement dans le corridor de l'autoroute 55, où il n'y a pas suffisamment d'itinéraires de déviation. Les améliorations apportées à l'autoroute 55 stimuleront également notre économie, en particulier dans le secteur forestier. »

- Fred Bradshaw, député provincial de Carrot River Valley, au nom de l'honorable Lori Carr, ministre des Routes et de l'Infrastructure

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a rendu jusqu'à 94 millions de dollars disponibles sur 5 ans à l'aide de la Stratégie nationale pour la prévention du crime pour élaborer des projets de prévention du crime inclusifs, diversifiés et culturellement adaptés partout au Canada . Ces projets utiliseront de nouvelles approches novatrices de la prévention du crime qui cherchent à élargir les partenariats, à mobiliser plus de collectivités autochtones et à inclure plus d'experts pour combler les lacunes et relever les défis pour atteindre les collectivités vulnérables.

a rendu jusqu'à 94 millions de dollars disponibles sur 5 ans à l'aide de la Stratégie nationale pour la prévention du crime pour élaborer des projets de prévention du crime inclusifs, diversifiés et culturellement adaptés partout au . Ces projets utiliseront de nouvelles approches novatrices de la prévention du crime qui cherchent à élargir les partenariats, à mobiliser plus de collectivités autochtones et à inclure plus d'experts pour combler les lacunes et relever les défis pour atteindre les collectivités vulnérables. Le gouvernement du Canada et la Saskatchewan Power Corporation verseront 19 802 475 $ chacun au projet de circuit de distribution électrique.

et la Saskatchewan Power Corporation verseront 19 802 475 $ chacun au projet de circuit de distribution électrique. Le gouvernement du Canada contribue un montant de 20 493 825 $ au projet d'atténuation des dommages causés par les combustibles.

contribue un montant de 20 493 825 $ au projet d'atténuation des dommages causés par les combustibles. Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir l'infrastructure dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

