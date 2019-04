Promutuel nommera un nouveau chef de la direction





QUÉBEC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil d'administration de Promutuel Assurance annonce que l'organisation nommera un nouveau chef de la direction au cours des prochains mois. Cela fait suite à la décision de ne pas renouveler le mandat de monsieur Sylvain Fauchon qui venait à échéance cette année. L'intérim sera assumé par monsieur Normand Morin, actuellement vice-président, vérification, chez Promutuel Assurance.

Promutuel Assurance doit continuer à évoluer dans un environnement dynamique et l'organisation souhaite se doter de nouveaux leviers pour atteindre ses objectifs au moment où elle développe sa vision pour les années à venir. Au-delà des éléments de gestion, cette vision s'articule notamment autour de la culture d'entreprise, et de la satisfaction de ses membres.

« Notre organisation vise à se maintenir parmi les principaux assureurs de dommages au Québec tout en perpétuant une tradition de proximité avec sa clientèle. Nous avons un intérim solide en place et voulons prendre le temps d'identifier la personne qui répondra aux besoins de notre organisation à ce moment-ci de son histoire. Nous tenons à remercier chaleureusement monsieur Fauchon pour sa contribution notable à notre organisation au cours des dernières années », a mentionné monsieur Yvan Rose, président du conseil d'administration de Promutuel Assurance.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 1 925 employés au service de plus de 630 000 assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 167 ans.

SOURCE Promutuel Assurance

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 13:30 et diffusé par :