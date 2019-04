Invitation aux médias - Annonce concernant le soutien aux proches aidants de Chicoutimi

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la députée de Labelle, madame Chantale Jeannotte, fera une annonce importante concernant le service de buanderie industrielle du...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, accompagnée de la ministre des Affaires...

Prometic Sciences de la Vie inc. (« Prometic » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que la clôture de la recapitalisation et du placement d'actions annoncés le 15 avril 2019 a eu lieu aujourd'hui. Prometic a tiré un produit brut de...