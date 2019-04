Walmart Canada et WEConnect International, hôtes du forum des fournisseurs célébrant les entreprises canadiennes appartenant à des femmes.





MISSISSAUGA, ON, le 23 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Walmart Canada et WEConnect International ont été les hôtes du premier forum des fournisseurs de WEConnect International pour célébrer les entreprises canadiennes appartenant à des femmes.

Le forum s'est tenu au Centre de soutien des succursales Walmart à Mississauga, Ontario, et comprenait des présentations de Judith McKenna, présidente et chef de la direction de Walmart International, Lee Tappenden, président et chef de la direction de Walmart Canada et Sarah Thorn, directrice principale des affaires gouvernementales internationales, Walmart Inc.

Plus de 100 femmes entrepreneurs canadiennes ont participé au forum des fournisseurs où elles ont eu l'occasion d'écouter des présentations inspirantes, de créer de nouveaux réseaux et de participer à des présentations d'affaires interactives de 90 secondes pendant lesquelles des acheteurs Walmart étaient sollicités par des entreprises appartenant à des femmes.

« Soutenir, célébrer et reconnaître la diversité, l'inclusion et l'égalité des genres dans notre organisation et notre chaîne d'approvisionnement constituent une partie essentielle de qui nous sommes en tant que compagnie, » a dit Lee Tappenden, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Nous sommes fiers d'être les hôtes du premier forum des fournisseurs de WEConnect International au Canada et de soutenir les entreprises appartenant à des femmes. Nous souhaitons que ce forum a pu inspirer d'autres détaillants à soutenir le développement de l'entrepreneuriat féminin partout au Canada. »

Le forum découle de l'historique de Walmart à soutenir l'indépendance économique des femmes. En 2010, Walmart Canada a développé le programme Commerce au féminin servant à aider les femmes à progresser dans leur carrière en leur fournissant un réseau et du mentorat. Aujourd'hui, 29 pour cent des gérants de succursale et 50 pour cent des gérants adjoints de Walmart Canada sont des femmes. Compte tenu du succès de ce programme, il a été développé dans 10 marchés internationaux de Walmart, y compris en Afrique, en Argentine, au Japon et en Chine.

En septembre 2011, Walmart International a commencé le projet Responsabilisation économique des femmes visant à améliorer la vie des femmes partout dans le monde en leur fournissant plus de formation, d'accès au marché et de possibilités de carrière.

« À titre de membre fondateur de WEConnect International, Walmart continue à jouer un rôle de leader en matière de développement international non sexiste d'approvisionnement et de fournisseurs », a dit Elizabeth A.Vasquez, chef de la direction et cofondatrice de WEConnect International. « Notre réseau international célèbrera ses 10 ans et des initiatives comme celui du Forum des fournisseurs sont plus importantes que jamais. En augmentant la capacité des fournisseurs femmes d'être concurrentielles et de gagner de nouveaux marchés, nos membres travaillent activement à stimuler la participation économique de celles-ci au cours des 10 prochains ans, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. »

WEConnect International soutient les entreprises appartenant aux femmes partout au Canada et dans plus de 100 autres pays. WEConnect est un organisme sans but lucratif qui a vu le jour en 2009. Il est le seul à l'échelle mondiale à s'allier à plus de 80 entreprises multinationales afin d'identifier, d'éduquer et de certifier des entreprises appartenant à des femmes basées ailleurs qu'aux États-Unis et de leur permettre d'accéder à des marchés internationaux.

À propos de Walmart Canada

Nous exploitons un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale et nous servons 1,2 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité par 750 000 clients quotidiennement. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec 85 000 associés, la Compagnie se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 350 millions $ à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez d'autres informations à walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

Au sujet de WEConnect International

WEConnect International est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'aider les entreprises appartenant à des femmes, de plus de 100 pays, à réussir à s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. WEConnect International identifie, éduque, enregistre et certifie les entreprises appartenant à des femmes basées ailleurs qu'aux États-Unis et les mets en relation avec de grands acheteurs. Les membres de WEConnect International représentent plus de 1 milliard $ US en pouvoir d'achat annuel et sont engagés à développer un réseau de fournisseurs et d'approvisionnement inclusif. Pour en apprendre plus au sujet de notre mouvement universel, allez à www.weconnectinternational.org.

