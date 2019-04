Prometic réalise des opérations de refinancement et tire notamment un produit brut de 75 millions de dollars canadiens (environ 56 millions de dollars américains) d'un nouveau financement par actions





Stefan Clulow est nommé président du conseil d'administration

est nommé président du conseil d'administration Kenneth Galbraith est nommé chef de la direction

LAVAL, QC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de la Vie inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que la clôture de la recapitalisation et du placement d'actions annoncés le 15 avril 2019 a eu lieu aujourd'hui. Prometic a tiré un produit brut de 75 millions de dollars canadiens (environ 56 millions de dollars américains) du placement d'actions dirigé par Consonance Capital Management (« Consonance ») et Structured Alpha LP (« SALP ») et a converti en capitaux propres la quasi-totalité de sa dette envers SALP.

À la clôture de ces opérations, la Société a 20 947 510 578 actions ordinaires émises et en circulation après dilution, compte tenu de la totalité des bons de souscription, des options d'achat d'actions et des unités d'actions à négociation restreinte en circulation.

Prometic prévoit lancer le placement de droits annoncé auprès de ses actionnaires inscrits en mai 2019 et demander à ses actionnaires d'approuver un regroupement d'actions à leur prochaine assemblée générale annuelle et extraordinaire, qui doit se tenir à Montréal (Québec) le 19 juin 2019.

Prometic est également heureuse d'annoncer la nomination de Stefan Clulow, directeur général et chef des placements de Thomvest Asset Management, comme président du conseil d'administration de Prometic, et de Kenneth Galbraith comme chef de la direction. Dans la foulée de ces changements à la direction, le professeur Simon Best a été nommé administrateur indépendant principal de Prometic et le Dr Benny Soffer, de Consonance, a été désigné observateur du conseil de Prometic.

M. Clulow, président du conseil de Prometic, a déclaré : « Le leadership du professeur Best comme président du conseil et chef de la direction par intérim a permis à Prometic de traverser des circonstances très difficiles. Au nom de Prometic et de ses parties prenantes, je remercie le professeur Best pour sa contribution à la Société.

Je suis également heureux d'accueillir Kenneth Galbraith comme chef de la direction de Prometic. L'excellente feuille de route de M. Galbraith comme dirigeant et investisseur nous donne la conviction que Prometic possède la direction et les ressources financières nécessaires pour réaliser la valeur des actifs de l'entreprise. Nous avons hâte de travailler avec nos nouveaux partenaires de chez Consonance afin de soutenir M. Galbraith dans la réalisation de sa vision pour la Société. »

M. Kenneth Galbraith, chef de la direction de Prometic, a déclaré : « Je suis ravi de me joindre à Prometic et il me tarde de travailler avec le conseil, l'équipe de direction et les employés de Prometic, de même qu'avec nos partenaires stratégiques, afin de bâtir une société prospère et axée sur le monde, qui sera en mesure de découvrir et de développer de nouveaux médicaments qui répondent aux besoins insatisfaits des patients atteints de maladies graves dans plusieurs domaines thérapeutiques d'intérêt. Je suis impatient de détailler nos plans à nos actionnaires lors de notre communiqué de presse sur les résultats du premier trimestre, qui sera publié au mois de mai. »

Renseignements biographiques

Stefan Clulow - Président du conseil

Stefan Clulow est directeur général et chef des placements de la société de placement fermée Thomvest Asset Management. M. Clulow siège au conseil d'administration de Prometic depuis 2014, en plus de siéger au conseil d'administration d'un certain nombre de sociétés fermées et d'organismes caritatifs. Avant de se joindre à Thomvest, M. Clulow a pratiqué le droit à Silicon Valley, et à Toronto, au Canada. Il est diplômé de l'Université McGill et est membre du Barreau de l'État de la Californie et du Barreau de l'Ontario.

Kenneth Galbraith - Chef de la direction

M. Galbraith, membre bien connu et très actif de la communauté nord-américaine de recherche en sciences de la vie, compte plus de 30 années d'expérience à titre de haut dirigeant, d'administrateur, d'investisseur et de conseiller de sociétés oeuvrant dans les secteurs des biotechnologies, de l'équipement médical, de la pharmacologie et des soins de santé.

Kenneth Galbraith a été le directeur général de Five Corners Capital. Il s'est joint à Ventures West à titre d'associé en 2007, et a dirigé la division des biotechnologies de cette société avant de créer Five Corners Capital en 2013 afin de continuer à gérer le portefeuille de placements de Ventures West. M. Galbraith a été auparavant président du conseil et chef de la direction de la société AnorMED, entreprise biopharmaceutique axée sur le développement de nouveaux produits thérapeutiques dans les domaines de l'hématologie, du VIH et de l'oncologie, jusqu'à ce qu'elle soit vendue à Genzyme Corp. en 2006 dans le cadre d'une opération au comptant évaluée à près de 600 millions de dollars américains. Ayant commencé sa carrière dans le secteur des biotechnologies en 1987, M. Galbraith a été pendant 13 ans membre de la haute direction de QLT Inc., entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans le développement de traitements des maladies oculaires et en oncologie. Lorsqu'il a quitté son poste de vice-président directeur et chef des finances de cette société en 2000, la capitalisation boursière de celle-ci dépassait les 5 milliards de dollars américains. Il a également siégé au conseil d'administration de plusieurs sociétés biotechnologiques ouvertes et fermées, notamment Zymeworks (ZYME), Celator Pharmaceuticals (CPXX), Angiotech Pharmaceuticals (ANPI), Alder Pharmaceuticals (ALDR) et Tekmira (TKMR). Il est actuellement membre du conseil de Macrogenics (MGNX) et de Profound Medical (TSX : PFN).

À propos de Prometic Sciences de la Vie inc.

Prometic (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique innovante possédant une vaste gamme de produits thérapeutiques en développement à base de petites molécules pour répondre aux besoins insatisfaits des patients atteints de maladies, y compris de maladies rares, touchant le foie, le système respiratoire et les reins. Les recherches différenciées de Prometic comptent notamment l'étude de deux récepteurs couplés à la protéine G, soit le GPR40 et le GPR84. Ces médicaments candidats possèdent un mode d'action double, puisqu'ils sont à la fois des agonistes (ils stimulent) du GPR40 et des antagonistes (ils inhibent) du GPR84. Notre principal médicament candidat, le PBI-4050, devrait commencer la phase 3 des études cliniques pour le traitement du syndrome d'Alström en 2019. La phase 1 des études cliniques d'un second médicament candidat, le PBI-4547, devrait être lancée en 2019.

Prometic a également misé sur son expérience dans les technologies de bioséparation lui permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Son principal produit thérapeutique dérivé du plasma est le RyplazimMC (plasminogène), pour lequel la Société prévoit déposer une demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques auprès de la FDA des États-Unis en 2019, en vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une déficience congénitale en plasminogène. En outre, la Société conclut des contrats de développement et exerce des activités de fabrication au Royaume-Uni et elle encaisse des revenus grâce à la vente de produits de chromatographie d'affinité.

Prometic exerce des activités commerciales au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Prometic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques et hypothèses portent notamment sur la possibilité que la Société ait à attribuer le produit à d'autres usages ou qu'elle réattribue différemment le produit entre les usages prévus en raison de changements aux paramètres du projet; la capacité de Prometic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée; la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement; le succès et la durée d'études cliniques; la capacité de Prometic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique; les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de Prometic pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, à la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Prometic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. À moins d'indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

