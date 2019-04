La FSSS-CSN lance la campagne Le personnel administratif. Au coeur du système de santé et services sociaux





MONTRÉAL, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux - CSN lance aujourd'hui une campagne nationale de valorisation du personnel de bureau et de l'administration du réseau. Cette campagne, appuyée par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), vise à mieux faire connaître la contribution de travailleuses qui oeuvrent souvent dans l'ombre et dont le travail quotidien permet d'assurer la dispensation des soins à la population.

Une campagne nationale pour mettre de l'avant le personnel de bureau et de l'administration

Le lancement de la campagne Le personnel administratif. Au coeur du système de santé et services sociaux s'est tenu dans les Laurentides à l'initiative du syndicat CSN du CISSS des Laurentides, notamment avec la parution d'une capsule vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. De son côté, la CSN mène actuellement la campagne Vous êtes les services publics. Merci pour valoriser le travail du personnel du secteur public.

«?Le rôle du personnel de bureau et de l'administration est névralgique. Ce sont des femmes et des hommes qui oeuvrent dans l'ombre, mais sans qui c'est tout le réseau qui ne fonctionnerait pas. Pourtant, monsieur madame tout le monde connaît peu leur travail et c'est pour cette raison qu'on lance aujourd'hui notre campagne?», explique Dominic Presseault, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux -- CSN.

La crise du réseau se répercute sur le personnel de bureau et de l'administration

Depuis la réforme Barrette, 70 % des répondantes au récent sondage mené par la FSSS-CSN provenant de la catégorie du personnel de bureau et de l'administration ont vu le nombre de leurs tâches administratives augmenter. Lorsque ces tâches augmentent, cela limite le temps où ce personnel peut appuyer les soignant-es et les usagers et usagères. À cela s'ajoute la pénurie qui frappe de plein fouet le réseau et qui touche directement le personnel de bureau et de l'administration. Dans plusieurs régions, cela a pour conséquence de reporter des chirurgies et de surcharger davantage les soignant-es.

«?Les premières touchées par la réforme bureaucratique de Gaétan Barrette, ce sont les femmes du personnel de bureau et de l'administration. Elles vivent avec la désorganisation entraînée par cette réforme. Aujourd'hui, on lance le message à la ministre McCann. Si elle veut régler la crise du réseau, il faut qu'elle se mette à l'écoute du personnel de bureau et de l'administration?», de conclure Josée Marcotte, vice-présidente de la FSSS-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110?000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

