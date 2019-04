Lancement d'un nouveau périodique pour encourager l'éveil à la lecture





QUÉBEC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Pour contribuer au développement du plein potentiel de tous les enfants et encourager l'éveil à la lecture chez les tout-petits âgés de 3 à 5 ans, le gouvernement du Québec lance un nouveau périodique, en partenariat avec la maison d'édition La Boîte à Livres inc.

Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce, aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.

Le périodique est composé de deux brochures complémentaires : « On sème la lecture », qui s'adresse aux parents et aux intervenants, et « Explora-lire », destinée aux enfants. Les deux documents sont intimement liés. En ce sens, ils favorisent les échanges entre l'adulte et l'enfant en proposant des activités ludiques et pédagogiques. Ainsi, le périodique abordera des sujets comme les saines habitudes de vie, l'apprentissage des compétences émotionnelles et des habitudes sociales, en plus de permettre aux enfants de se construire des repères culturels, de développer leurs connaissances et d'enrichir leur vocabulaire.

Citation

« Ce nouveau périodique représente une mesure concrète qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs que s'est fixés notre gouvernement pour agir tôt auprès des enfants et dans la continuité du programme éducatif Accueillir la petite enfance. Notre gouvernement démontre ainsi son engagement envers les familles du Québec en leur offrant les outils nécessaires au développement du plein potentiel des tout-petits. De plus, nous nous réjouissons que cette initiative puisse mettre en valeur le talent des auteurs et des illustrateurs jeunesse québécois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Le périodique sera offert en version papier dans tous les organismes communautaires Famille, les organismes communautaires offrant des activités de halte-garderie communautaires et les centres de pédiatrie sociale en communauté.

Dans le but de le rendre accessible au plus grand nombre, le périodique sera aussi offert gratuitement en version électronique sur le site Web http://onsemelalecture.ca.

En plus de l'édition d'avril 2019, neuf éditions sont prévues sur trois ans, à raison de trois par année.

La réalisation de ce périodique vise à :

soutenir les parents et les intervenants dans leur approche d'éveil à la lecture auprès des jeunes enfants pour les préparer aux apprentissages scolaires subséquents;



développer le goût de la lecture chez les jeunes enfants et contribuer à mieux soutenir l'intérêt de la lecture chez les garçons;



offrir un modèle langagier riche et stimulant aux enfants pour enrichir leur vocabulaire;



nourrir la curiosité des jeunes enfants et les informer de façon divertissante sur des sujets susceptibles de les intéresser.

Liens connexes

Ministère de la Famille :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/developpement_des_enfants/onsemelalecture/Pages/index.aspx

On sème la lecture :

http://onsemelalecture.ca

