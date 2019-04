La Gaspésie a changé. Toi? - La Gaspésie lance une campagne majeure de promotion





GASPÉ, QC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - À partir du 23 avril, la Stratégie Vivre en Gaspésie opère sa nouvelle campagne de promotion visant à attirer de nouveaux résidents dans la région. Avec son slogan « La Gaspésie a changé. Toi ?», la campagne veut faire taire les perceptions négatives de la région et ainsi inciter de nouvelles personnes à faire le choix de s'installer en Gaspésie.

La Gaspésie est plus dynamique que jamais : de nombreuses initiatives et entreprises naissent partout dans la région. « Les emplois disponibles sont nombreux et diversifiés. Les opportunités professionnelles n'ont rien à envier à celles des grands centres. La Gaspésie est aussi la région la plus branchée. À plusieurs endroits sur le territoire, un puissant réseau de fibre optique permet d'avoir accès à une connexion parmi les plus performantes au Québec », mentionne Stéphanie Collin, agente de communication pour la Stratégie.

Campagne à grande échelle

Une série de trois publicités sera diffusée sur différentes plateformes télé et web. Une campagne d'affichage sera visible dans des abribus à Montréal. Des articles co-marqués avec des quotidiens montréalais seront publiés.

De plus, la Stratégie présentera quatre capsules de type témoignages tournées avec des ambassadeurs gaspésiens. Visitez le microsite concocté pour cette campagne majeure de promotion : vivreengaspesie.com

Besoins de main-d'oeuvre

Comme ailleurs au Québec, la Gaspésie est aussi en pénurie de main-d'oeuvre. La banque d'offres d'emploi de la Stratégie affiche plus de 700 postes. Les plus récentes données d'Emploi-Québec indiquent qu'environ 10 400 emplois seraient à combler dans la région entre 2015 et 2019, dont 90 % en raison de départs à la retraite.

Enjeux démographiques

La Gaspésie se démarque des autres régions en étant la seule à avoir obtenu un solde migratoire positif deux années de suite. « L'enjeu démographique est un défi de taille et la Stratégie travaille fort avec la concertation régionale pour mettre en place des actions de recrutement, de mobilisation et de communication pour trouver des solutions au déclin démographique », ajoute Danik O'Connor, coordonnateur de la Stratégie.

À propos

Vivre en Gaspésie est portée par une cinquantaine d'organisations partenaires et vise à contribuer à la croissance démographique et à l'occupation dynamique des territoires de la Gaspésie.

