Sasol parvient à exploiter avec succès une nouvelle unité de production d'alcoxylation en Chine





NANJING, Chine, 23 avril 2019 /PRNewswire/ -- Sasol Limited (JSE : SOL) (NYSE : SSL), une grande entreprise intégrée spécialisée dans les produits chimiques et l'énergie, a mis en service avec succès, le 18 avril 2019, sa nouvelle usine d'alcoxylation à Nanjing, dans la province du Jiangsu.

« Sasol est parvenue à construire la nouvelle installation en mettant en oeuvre une technologie de pointe destinée aux usines d'alcoxylation. La construction a été achevée dans les délais prévus et dans le respect du budget imparti, sans qu'il n'y ait à déplorer de blessures », a déclaré Bernard Klingenberg, vice-président exécutif des opérations de Sasol.

La construction de la nouvelle usine d'alcoxylation a débuté à l'été 2017 et constitue le plus grand projet d'expansion de Sasol dans la région.

L'installation a une capacité d'environ 150 000 tonnes par an et offre la possibilité d'utiliser des alcools à chaîne ramifiée ou linéaire pour répondre aux besoins différenciés des clients dans des applications telles que les détergents, les textiles, le travail des métaux et la lubrification, ainsi que d'autres marchés finaux spécialisés. Dans le cadre de ce projet, Sasol a également renforcé ses capacités de R & D et d'assistance technique au sein du parc industriel chimique de Nanjing (NCIP).

« Nous sommes vraiment très heureux de voir ce que nos collègues de Sasol Chine ont accompli », a déclaré Fleetwood Grobler, vice-président exécutif des activités chimiques de Sasol.

Il a déclaré que le marché chinois devrait croître pour représenter 40 % de la demande mondiale en termes de produits chimiques à l'horizon 2020, et que Sasol constate une augmentation rapide des besoins liés à l'innovation et la différenciation.

« Cette nouvelle installation nous permettra de répondre à la fois à la croissance et aux exigences de qualité de plus en plus complexes d'un marché vraiment passionnant », a ajouté M. Grobler. « En Chine, Sasol a une réputation de fournisseur fiable, respectueux de normes de qualité élevées, et un groupe de R & D renforcé nous permettra d'améliorer l'apport de solutions parfaitement adaptées à nos clients. Cette installation sera une base solide pour notre croissance en Asie et nous permettra de proposer un meilleur service à nos clients actuels et à venir. »

Sasol peut, dans le présent document, faire certaines déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui portent sur des analyses et autres informations fondées sur des prévisions de résultats futurs et des estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Ces déclarations peuvent également porter sur nos perspectives d'avenir, nos développements et nos stratégies commerciales. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant les fluctuations des taux de change, la croissance des volumes, l'augmentation des parts de marché, le rendement total pour les actionnaires, l'exécution de nos projets de croissance (y compris LCCP, le projet de produits chimiques dans la ville de Lake Charles), les réserves de pétrole et de gaz, les réductions de coûts, notre programme d'amélioration continue (CI pour Continuous Improvement) et les perspectives de rendement commercial. Des mots comme « croire », « anticiper », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « chercher », « vouloir », « planifier », « pouvoir », « être susceptible de », « s'efforcer », « cibler », « prévoir », « projeter » et autres expressions similaires visent à identifier ces énoncés prospectifs, mais ne constituent pas le moyen exclusif d'identifier de tels énoncés. Du fait de leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes inhérents, tant sur le plan général que sur le plan spécifique et il existe un risque que les prédictions, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas. Si un ou plusieurs de ces risques se matérialisent ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, nos résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus. Il faut comprendre qu'un certain nombre de facteurs importants pourraient entraîner une différence très nette entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs sont décrits plus en détail dans notre plus récent rapport annuel déposé sur le formulaire 20-F, le 28 août 2018, et dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La liste des facteurs qui y sont mentionnés n'est pas exhaustive ; lorsque l'on se fie à des énoncés prospectifs pour prendre des décisions d'investissements, il convient d'examiner attentivement ces facteurs et autres incertitudes et évènements. Les énoncés prospectifs ne s'appliquent qu'à la date à laquelle ils sont faits, et nous ne nous engageons aucunement à les mettre à jour ou à les réviser, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement.

À propos de Sasol :

Sasol est une entreprise internationale intégrée, spécialisée dans les produits chimiques et l'énergie. Grâce au talent de nos collaborateurs, nous apportons de manière sûre et durable une valeur ajoutée à nos clients, actionnaires et autres parties prenantes. Nous avons intégré des technologies élaborées sur des sites d'exploitation d'envergure mondiale afin de produire et de commercialiser des produits chimiques de base et spécialisés, des combustibles gazeux et liquides et de l'électricité à plus faible teneur en carbone.

