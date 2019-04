Canopy Growth annonce qu'elle prévoit acquérir Acreage Holdings, le chef de file parmi les exploitants de cannabis américains oeuvrant dans plusieurs États





L'entente proposée complète la stratégie de Canopy Growth en matière de CBD aux États-Unis en lui procurant une voie d'entrée accélérée sur les marchés américains du cannabis, une fois que le gouvernement fédéral l'aura autorisé

La structure de l'entente devrait fournir à Acreage un meilleur accès aux capitaux, pavant la voie à une expansion accélérée

SMITHS FALLS, ON et NEW YORK, le 18 avril 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth ») (TSX: WEED) (NYSE: CGC) et Acreage Holdings, Inc. (« Acreage ») (CSE:ACGR.U) (OTC: ACRGF) (FSE: 0ZV) (collectivement, les « sociétés ») sont heureuses d'annoncer qu'elles ont conclu une entente d'arrangement définitive qui accorde à Canopy Growth le droit d'acquérir la totalité des actions d'Acreage (le « droit »), comprenant une exigence qui stipule qu'elle doit le faire au moment où la production et la vente de cannabis deviendront légales aux États-Unis (la « transaction »), sous réserve de l'obtention de l'approbation préalable requise des actionnaires d'Acreage et de Canopy Growth, respectivement (l'« approbation des actionnaires »), de même que de l'approbation de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (l'« approbation de la Cour »).

À la suite de l'approbation des actionnaires de Canopy Growth et d'Acreage, ainsi que de celle de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, en vertu des modalités de l'entente d'arrangement (l'« entente »), les porteurs d'Acreage (selon la définition indiquée ci-dessous) recevront un paiement total immédiat de 300 millions de dollars US, ou environ 2,55 $US par action à droit de vote subalterne (la « prime initiale au comptant ») selon le nombre actuel d'actions à droit de vote subalterne en circulation d'Acreage et la conversion de certains titres ?convertibles décrits ci-dessous. De plus, au moment de l'exercice du droit, les porteurs d'actions à droit de vote subalterne d'Acreage (les « actions à droit de vote subalterne d'Acreage ») recevront 0,5818 d'une action ordinaire de Canopy Growth (les « actions de Canopy ») pour chaque action à droit de vote subalterne d'Acreage détenue (l'« équation de change ») au moment de la clôture de la transaction. Lors de l'exercice du droit, la contrepartie totale versée en vertu de la transaction est évaluée à environ 3,4 milliards de dollars US après dilution totale, ce qui représente une prime de 41,7 % sur le cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours des actions à droit de vote subalterne d'Acreage négociées à la Bourse des valeurs canadienne (la « CSE ») se terminant le 16 avril 2019 (en se basant sur l'équation de change, la prime initiale au comptant et le cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours des actions de Canopy au 16 avril 2019).

Les sociétés signeront également une entente de licence accordant à Acreage un accès à la gamme de marques primées de Canopy Growth, comme Tweed et Tokyo Smoke, de même qu'à d'autres formes de propriété intellectuelle. Une fois que le droit aura été exercé, Acreage fera partie d'une société mondiale de cannabis de premier plan ayant accès à des marchés qui vont bien au-delà des États-Unis. Entre-temps, les deux sociétés continueront d'exercer leurs activités de façon autonome.

« Aujourd'hui, nous annonçons une transaction complexe dotée d'un objectif simple. Notre droit d'acquérir Acreage garantit la mise en oeuvre de notre stratégie sur les marchés américains dès qu'une voie autorisée par le gouvernement fédéral existera, a déclaré Bruce Linton, président et co-PDG de Canopy Growth. Le fait de jumeler l'équipe de direction, les licences et les actifs d'Acreage à la propriété intellectuelle et aux marques de Canopy Growth nous permettra de créer beaucoup de valeur pour les actionnaires des deux sociétés.

« Depuis le tout premier jour où nous avons formé notre société, nos priorités consistent à offrir un service à la clientèle exceptionnel et de la valeur aux actionnaires. Cette transaction contribuera à atteindre ces deux objectifs, a souligné le Chairman, CEO et président d'Acreage Holding, Kevin Murphy. Lors de l'exercice de ce droit, le fait d'avoir accès aux vastes ressources de Canopy Growth nous permettra d'innover, d'élaborer et de distribuer des marques de cannabis de qualité supérieure à l'échelle des États-Unis et de continuer d'accroître notre présence dans ce pays. En même temps, des facteurs confluents font en sorte qu'il est beaucoup plus difficile pour un exploitant qui oeuvre dans plusieurs États de réaliser son plein potentiel, notamment en raison de l'énorme quantité de liquidités nécessaires pour développer sa société. Notre conseil d'administration, notre équipe de direction et moi-même sommes heureux d'avoir augmenté de façon considérable les liquidités pour nos actionnaires et d'avoir fait en sorte que nous occupons une position encore plus solide pour améliorer considérablement nos résultats de façon soutenue. »

Une fois que le droit aura été exercé, les infrastructures, propriétés intellectuelles, marques et ressources organisationnelles combinées devraient créer une véritable centrale mondiale du cannabis. Nous devrions être le chef de file sur tous les marchés internationaux ciblés pour la vente légale de cannabis, y compris les États-Unis, le Canada et certains marchés de l'Amérique latine, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique.

Information supplémentaire :

Canopy Growth a acquis une visibilité à l'échelle nationale aux États-Unis lorsqu'elle a demandé l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de New York , une première pour une société de cannabis. Les activités d'exploitation du chanvre de Canopy Growth aux États-Unis sont mises sur pied parallèlement à la stratégie d'entrée sur le marché d'Acreage et elles comprendront la culture, l'extraction et le traitement du chanvre, ainsi que des produits d'emballage destinés à la vente partout aux États-Unis, là où la réglementation le permet.

, une première pour une société de cannabis. Les activités d'exploitation du chanvre de Canopy Growth aux États-Unis sont mises sur pied parallèlement à la stratégie d'entrée sur le marché d'Acreage et elles comprendront la culture, l'extraction et le traitement du chanvre, ainsi que des produits d'emballage destinés à la vente partout aux États-Unis, là où la réglementation le permet. Acreage est un exploitant américain de cannabis de premier plan qui exerce ses activités dans plusieurs États. Elle possède ou a signé des ententes de services de gestion relatives à des licences liées au cannabis dans 20 États (ce qui lui confère un droit de développement), y compris 87 dispensaires et 22 installations de culture et de traitement. Son conseil d'administration comprend l'ancien premier ministre du Canada , Brian Mulroney , et l'ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis, John Boehner .

, , et l'ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis, . Lors de l'exercice du droit, les activités combinées d'Acreage et de Canopy Growth en feraient immédiatement le chef de file incontesté du cannabis aux États-Unis, le seul marché visé dans lequel Canopy Growth n'est toujours présente de façon importante.

l'exercice du droit, les activités combinées d'Acreage et de Canopy Growth en feraient immédiatement le chef de file incontesté du cannabis aux États-Unis, le seul marché visé dans lequel Canopy Growth n'est toujours présente de façon importante. Selon l'arrangement, Acreage pourra émettre jusqu'à 58 000 000 actions à droit de vote subalterne d'Acreage (valorisation implicite de 1,4 milliard de dollars US en se basant sur le cours de clôture de l'action de Canopy selon l'équation de change), de même que 5 221 905 actions à droit de vote subalterne d'Acreage de plus relativement à certaines acquisitions possibles qui, si le droit est exercé, deviendront de futures actions de Canopy qui, combinées à une augmentation prévue des liquidités, devraient accélérer encore davantage la capacité d'Acreage à financer une expansion rapide à l'interne et relutive.

Canopy Growth et Constellation Brands, Inc. (« Constellation Brands ») - le plus important actionnaire de Canopy Growth et le chef de file dans le secteur des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500 -, dans le cadre de l'arrangement, prolongeront les dates d'échéance de certains bons de souscription et restructureront d'autres droits. Consulter le communiqué de presse de Constellation daté du 18 avril 2019 et intitulé « Constellation Brands Enters Into Agreement with Canopy Growth Corporation to Modify Warrants and Other Rights ».

intitulé « Constellation Brands Enters Into Agreement with Canopy Growth Corporation to Modify Warrants and Other Rights ». Le président d'Acreage, George Allen , quittera immédiatement la société. Le Chairman et CEO d'Acreage, Kevin Murphy , exercera aussi les fonctions de président.

Beaucoup plus de détails

La transaction sera effectuée selon un plan d'arrangement approuvé par les tribunaux en vertu de la Business Corporations Act (British Columbia) (l'« arrangement ») et nécessitera l'approbation des actionnaires de Canopy Growth et d'Acreage lors d'assemblées extraordinaires qui devraient avoir lieu en juin 2019. En plus de l'approbation des actionnaires, la transaction est assujettie aux exigences réglementaires applicables, à l'approbation des tribunaux et des bourses, et à certaines autres conditions de clôture.

En vertu des modalités de la transaction, les actions à droit de vote subalterne d'Acreage, qui peuvent être acquises par les porteurs d'actions avec vote proportionnel d'Acreage (les « actions avec droit de vote proportionnel d'Acreage »), les porteurs d'actions à vote multiple d'Acreage (les « actions à vote multiple d'Acreage ») et les porteurs de parts (les « porteurs de parts d'Acreage ») dans High Street Capital Partners, LLC et d'actions d'Acreage Holdings WC, Inc. (les « porteurs d'USCo2 »), lors de la conversion ou de l'échange correspondant, seront assujettis au droit et auront droit à la prime initiale au comptant.

Conformément aux modalités de l'entente, Canopy Growth versera la prime initiale au comptant aux porteurs d'actions à droit de vote subalterne d'Acreage, d'actions avec droit de vote proportionnel d'Acreage et d'actions à vote multiple d'Acreage, de même qu'aux porteurs de parts d'Acreage et aux porteurs d'USCo2 (collectivement, les porteurs d'« Acreage »). Une prime initiale au comptant sera versée aux porteurs d'Acreage en fonction des titres actuellement en circulation d'Acreage.

À la suite de la légalisation du cannabis par le gouvernement fédéral aux États-Unis (l'« événement déclencheur ») et de certaines autres conditions de clôture, chaque action avec droit de vote proportionnel d'Acreage et chaque action à vote multiple d'Acreage sera automatiquement convertie en actions à droit de vote subalterne d'Acreage conformément à leurs modalités et, par la suite, chaque action à droit de vote subalterne d'Acreage sera automatiquement échangée contre des actions de Canopy en se basant sur l'équation de change. Lors de la clôture de la transaction, les porteurs de parts d'Acreage auront le droit de convertir leurs parts et les porteurs d'USCo2 auront le droit de convertir leurs actions en actions de Canopy en se basant sur l'équation de change. Les porteurs de parts d'Acreage seront tenus de convertir leurs actions de Canopy trois ans après la clôture de la transaction. Si l'événement déclencheur ne survient pas ou s'il est abandonné dans les 90 mois suivant le versement de la prime initiale au comptant, l'entente sera résiliée.

Après la prise d'effet de la transaction, en prenant pour hypothèse que tous les titres d'Acreage seront convertis à la suite d'un événement déclencheur, les porteurs d'Acreage auront une participation d'environ 12,1 % dans Canopy Growth (sur une base pro forma) et cette participation pourrait atteindre 16,6 % si les acquisitions autorisées sont conclues avant l'événement déclencheur. En vertu de la transaction, Acreage est autorisée à émettre jusqu'à 58 000 000 actions à droit de vote subalterne supplémentaires d'Acreage (ou le nombre équivalent de titres convertibles), ainsi que 5 221 905 actions à droit de vote subalterne d'Acreage de plus (ou le nombre équivalent de titres convertibles) relativement à certaines acquisitions éventuelles par Acreage.

Modifications liées à Constellation Brands

La conclusion de la transaction est conditionnelle à l'approbation, par les porteurs d'actions de Canopy, de l'émission des actions de Canopy en vertu de la transaction et à certaines modifications aux bons de souscription existants détenus par une filiale de Constellation Brands. En raison de la portée de la transaction proposée, Canopy Growth et Constellation Brands ont modifié l'entente sur les droits des investisseurs de la façon suivante :

Le report de la date d'expiration de certains bons de souscription détenus par Constellation Brands : En plus des 18,9 millions de bons de souscription associés à l'investissement effectué en novembre 2017 par Canopy, Constellation détient aussi actuellement 139,7 millions de bons de souscription de Canopy qui, lors de l'approbation des actionnaires, pourraient être exercés sur une période de cinq à huit ans après le 1 er novembre 2018, comparativement à la période antérieure de trois ans. Cela inclut 88,5 millions de bons de souscription de tranche A, qui peuvent être exercés à un cours par action de 50,40 $CA, et 51,2 millions de bons de souscription de tranche B, parmi lesquels 38,4 millions, ou 75 %, peuvent être exercés à un cours par action de 76,68 $CA. Les 25 % de bons de souscription originaux de tranche B qui restent deviendront des bons de souscription de tranche C et ils pourront être exercés au cours moyen pondéré en fonction du volume (le « CMPV ») sur cinq jours des actions ordinaires de Canopy à la Bourse de Toronto immédiatement avant l'exercice. Si Canopy exerce son droit d'acquérir les actions d'Acreage et si Constellation exerce tous ses bons de souscription de Canopy en circulation, la participation de Constellation dans Canopy ne devrait pas être supérieure à 50 %.

novembre 2018, comparativement à la période antérieure de trois ans. Cela inclut 88,5 millions de bons de souscription de tranche A, qui peuvent être exercés à un cours par action de 50,40 $CA, et 51,2 millions de bons de souscription de tranche B, parmi lesquels 38,4 millions, ou 75 %, peuvent être exercés à un cours par action de 76,68 $CA. Les 25 % de bons de souscription originaux de tranche B qui restent deviendront des bons de souscription de tranche C et ils pourront être exercés au cours moyen pondéré en fonction du volume (le « CMPV ») sur cinq jours des actions ordinaires de Canopy à la Bourse de immédiatement avant l'exercice. Si Canopy exerce son droit d'acquérir les actions d'Acreage et si Constellation exerce tous ses bons de souscription de Canopy en circulation, la participation de Constellation dans Canopy ne devrait pas être supérieure à 50 %. Si Constellation exerce entièrement ses bons de souscription de tranche A, Canopy s'est engagée à racheter le montant moindre entre 25 % de ses actions émises à Acreage ou un montant équivalant à 25 % de la valeur implicite d'entreprise d'Acreage dans les 24 mois suivant la date à laquelle Constellation a exercé les bons de souscription.

Constellation serait autorisée à acheter jusqu'à 20 millions d'actions de Canopy sur le marché libre avant que les bons de souscription soient exercés ou résiliés, pourvu que, pour chaque action achetée par Constellation, le nombre de bons de souscription de tranche B diminue de un.

Constellation conservera son niveau actuel de représentation au sein du conseil d'administration de Canopy.

Avec ces modifications, Constellation continue de se servir de son flux de trésorerie pour générer un rendement pour ses actionnaires, tandis que Canopy Growth continue de déployer l'investissement de 4 milliards de dollars US effectué par Constellation en novembre 2018.

Recommandation du conseil d'administration d'Acreage

Le conseil d'administration d'Acreage (le « conseil d'administration d'Acreage »), à la suite de la recommandation unanime d'un comité spécial d'administrateurs indépendants d'Acreage (le « comité spécial d'Acreage »), a approuvé de façon unanime la transaction et recommande que les actionnaires d'Acreage votent en faveur de la résolution visant à approuver la transaction.

Le conseil d'administration d'Acreage et le comité spécial ont obtenu une attestation d'équité de Canaccord Genuity Corp. et d'INFOR Financial Inc. stipulant qu'à la date des attestations respectives, et sous réserve des hypothèses, des limites et des qualifications sur lesquelles sont fondées ces attestations, la contrepartie que recevront les porteurs d'Acreage en vertu de la transaction est équitable, d'un point de vue financier, pour les porteurs d'Acreage.

Approbation des actionnaires d'Acreage

La transaction exige l'approbation d'au moins 66? % des porteurs d'actions à droit de vote subalterne d'Acreage, d'actions avec droit de vote proportionnel d'Acreage et d'actions à vote multiple d'Acreage. De plus, en vertu du Règlement 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières, la transaction exige l'approbation par au moins la majorité des porteurs désintéressés d'actions à droit de vote subalterne d'Acreage, d'actions avec droit de vote proportionnel d'Acreage et d'actions à vote multiple d'Acreage, chacun votant séparément à titre de porteurs d'actions d'une catégorie.

Certains administrateurs et membres de la haute direction d'Acreage ont signé des ententes relatives au vote et au soutien en vertu desquelles ils ont convenu, entre autres, de voter en faveur de la transaction. Les administrateurs et membres de la haute direction d'Acreage ont également accepté certaines modalités d'immobilisation à l'égard des titres d'Acreage qu'ils détiennent à l'heure actuelle.

Recommandation du conseil d'administration de Canopy

Greenhill & Co. Canada Ltd. (« Greenhill ») a agi à titre de conseiller financier auprès de Canopy Growth et a fourni une attestation d'équité indépendante au conseil d'administration de Canopy Growth (le « conseil d'administration de Canopy ») stipulant que l'équation de change exigible en vertu de la transaction est équitable, d'un point de vue financier, pour Canopy Growth. Dès réception de l'attestation d'équité de Greenhill, la transaction et les modifications ont été approuvées de façon unanime par le conseil d'administration de Canopy, à l'exception des administrateurs qui se sont abstenus de voter sur les transactions en raison des modifications. Tous les membres du conseil d'administration sont en faveur de la transaction et des modifications.

Approbation des actionnaires de Canopy

L'émission des actions de Canopy en lien avec la transaction et certaines des modifications exigera l'approbation d'une majorité d'actionnaires désintéressés de Canopy Growth présents lors d'une assemblée extraordinaire (l'« assemblée de Canopy »).

Autres modalités de la transaction

La transaction est assujettie, entre autres, à l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes, de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, ainsi qu'à certaines autres approbations réglementaires et conditions de clôture. L'entente comprend des déclarations, des garanties et des engagements, notamment des frais de résiliation d'un montant de 150 millions de dollars US devant être versé par Acreage dans le cas où la transaction est résiliée dans certaines circonstances. L'entente comprend également certains engagements de non-sollicitation sous réserve du droit d'Acreage d'accepter une proposition supérieure dans certaines circonstances, et du droit de Canopy Growth de présenter une offre équivalente à ladite offre supérieure reçue par Acreage dans les cinq jours ouvrables suivants.

D'autres détails liés à la transaction et aux modifications seront communiqués aux actionnaires de Canopy Growth et d'Acreage dans des circulaires d'information qui seront envoyées par la poste aux actionnaires.

Conseillers

Cassels Brock & Blackwell LLP et Paul Hastings LLP ont agi comme conseillers juridiques auprès de Canopy Growth. PricewaterhouseCoopers LLP (Canada) a agi comme conseiller financier auprès de Canopy Growth. Ernst & Young LLP (EY) a agi comme conseiller fiscal auprès de Canopy Growth. DLA Piper (Canada) LLP et Cozen O'Connor ont agi comme conseillers juridiques auprès d'Acreage. Canaccord Genuity Corp. a agi comme conseiller financier auprès d'Acreage et INFOR Financial Inc. a agi comme conseiller financier auprès du comité spécial d'Acreage. Canaccord Genuity Corp. et INFOR Financial Inc. ont fourni une attestation d'équité au conseil d'administration d'Acreage et au comité spécial d'Acreage, respectivement. Stikeman Elliott LLP a agi comme conseiller juridique auprès du comité spécial d'Acreage.

Canopy Growth

Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule à enveloppe molle. Canopy Growth offre des vaporisateurs dûment certifiés pour un usage médicinal par l'intermédiaire de sa filiale, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

Elle est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis. Par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Canopy Health Innovations, elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Canopy Growth travaille en collaboration avec la Beckley Foundation, et a formé Beckley Canopy Therapeutics afin de faire avancer la recherche sur le cannabis médicinal et de mettre au point des médicaments à base de cannabis validés cliniquement, en mettant un accent sur la protection de la propriété intellectuelle. Canopy Growth a acquis des actifs de la société ebbu, inc. (« ebbu »), chef de file en matière de recherche en chanvre. La propriété intellectuelle (PI) d'ebbu et les avancées en matière de recherche et de développement réalisées par l'équipe de l'entreprise s'appliquent directement au programme de sélection génétique de cannabis riche en chanvre et en THC et aux capacités de production de boissons infusées au cannabis de Canopy Growth. Grâce à Canopy Rivers Inc., une filiale en propriété partielle, Canopy Growth est en mesure de fournir des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché et de constituer un portefeuille de placements stables dans le secteur.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg, une icône du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seed, Battelle, le plus grand organisme de recherche et développement à but non lucratif au monde, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite dix installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 4,4 millions de pieds carrés, dont plus de 500 000 pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com (en anglais).

Acreage

Établi à New York, Acreage est le plus important propriétaire de licences et d'actifs liés au cannabis intégré verticalement et exerçant ses activités dans plusieurs États américains relativement au nombre d'États dotés de licences liées au cannabis, selon l'information accessible au public. Acreage possède des licences d'exploitation ou a conclu des ententes de services de gestion auprès de détenteurs de licences en vue de contribuer à leurs activités dans 20 États (y compris certaines acquisitions prévues), avec une population d'environ 180 millions d'Américains et un total d'environ 2 022 marchés cibles, d'une valeur de plus de 17 milliards de dollars en vente légale de cannabis, selon Arcview Market Research Acreage se consacre à mettre en place et faire croître ses activités en vue de créer une expérience de cannabis fluide et axée sur la marque et sur le consommateur. La marque du détaillant national d'Acreage, The Botanist, a été lancée en 2018.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth, d'Acreage ou de leurs filiales respectives diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenus dans ce communiqué. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment les énoncés concernant nos attentes par rapport aux éléments suivants : le moment choisi pour effectuer la transaction et son issue; les avantages que les parties et leurs porteurs de titres respectifs sont censés retirer de la transaction; l'incidence de la transaction et la croissance prévue de l'entité regroupée; et la date d'assemblée prévue.

Les risques, les incertitudes et les autres facteurs associés à l'information prospective pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris les hypothèses sur le temps requis pour préparer et poster les documents en prévision de l'assemblée des porteurs de titres; la capacité des parties d'obtenir, en temps opportun et à des conditions satisfaisantes, les approbations nécessaires des organismes de réglementation, des tribunaux et des actionnaires; l'aptitude des parties à satisfaire, dans les délais prescrits, aux autres conditions; les probabilités que l'événement déclencheur survienne ou soit abandonné avant la date limite; l'aptitude des parties de respecter, en temps opportun, les conditions de clôture à la suite du fait que l'événement déclencheur se soit produit ou ait été abandonné; d'autres attentes et hypothèses concernant la transaction; et les risques que contient la notice annuelle de Canopy Growth datée du 28 juin 2018 et la notice annuelle d'Acreage datée du 14 février 2019, déposées auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et accessibles dans les profils d'émetteur respectifs de Canopy Growth et d'Acreage sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont priés de prendre note que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive.

En ce qui concerne les énoncés prospectifs et l'information prospective au sujet des avantages anticipés et de la conclusion de la transaction, ainsi que du moment prévu pour conclure la transaction, Canopy Growth et Acreage ont émis les énoncés et l'information en question en se fondant sur certaines hypothèses qu'elles considèrent comme raisonnables à l'heure actuelle. Même si Canopy Growth et Acreage croient que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et rien ne garantit que ces événements se produiront ou, le cas échéant, qu'ils se produiront dans les délais annoncés. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué. Canopy Growth et Acreage déclinent toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne les y obligent.

Rien ne garantit que la transaction, y compris l'événement déclencheur, sera conclue ou qu'elle sera conclue selon les modalités envisagées dans le présent communiqué. La transaction pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée. Les résultats réels pourraient différer sensiblement par rapport à ceux actuellement anticipés en raison de différents facteurs et risques.

La transaction ne peut être conclue avant l'obtention des approbations requises des actionnaires, des organismes de réglementation et des tribunaux. Rien ne garantit que la transaction sera conclue selon les modalités proposées, ni qu'elle le sera du tout. Les investisseurs sont priés de prendre note que, hormis ce qui est divulgué dans les circulaires d'information de la direction devant être préparée dans le cadre de la transaction, toute information publiée ou reçue concernant la transaction pourrait ne pas être exacte ni complète, et qu'ils ne doivent pas s'y fier.

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

SOURCE Canopy Growth Corporation

Communiqué envoyé le 23 avril 2019 à 11:49 et diffusé par :