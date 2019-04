WHITE ROOM : Jocelyn Pelletier, metteur en scène invité du Conservatoire d'art dramatique de Québec, plonge les finissantes et finissants dans un univers surréel, à la Black Mirror





QUÉBEC, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec invitent la population à leur spectable de fin d'année, WHITE ROOM, présenté du 5 au 10 mai 2019, au théâtre du 11, rue St-Stanislas. L'environnement virtuel imaginé par Alexandra Badea sera non sans rappeler Black Mirror, pour ceux et celles qui connaissent la populaire série de Netflix. Un environnement qui n'est pourtant pas détaillé par l'auteure roumaine, laissant carte blanche à Jocelyn Pelletier pour la mise en scène.

Une page blanche

Hormis le jeu de mots, c'est ainsi que Jocelyn Pelletier abordait le projet WHITE ROOM, qui n'impose aucune structure. Au rythme des explorations avec les finissants, il a opté pour une approche impressionniste et poétique sur le plan visuel. « Les images brisées feront écho à la fragmentation de soi par l'intermédiaire de la réalité virtuelle. On avance avec le personnage d'Alice dans l'inconnu et le spectateur va se perdre un peu. C'est un espace vivant insaisissable, fragile et magique. Bref, le théâtre ! » s'exclame le metteur en scène invité.

Jeu

L'enjeu technologique du contexte futuriste de la pièce n'est que la toile de fond d'une réalité plus profonde, celle du rapport à l'autre. Odile Gagné-Roy interprète Alice qui, à la manière de son homonyme bien connu, navigue dans un monde immatériel à la recherche du fantasme perdu : Yunis (William Savoie). David Boily, Gaïa Cherrat Naghshi, Marie Garneau, Natalie Fontalvo, Noémie F. Savoie, Samuel La Rochelle, Marie-Ève Lussier et Maureen Roberge prennent les rôles de ses multiples rencontres, eux aussi à la recherche d'une présence qui ne leur est accessible que dans la WHITE ROOM, mais à des degrés variables.

Scénographie

Inspirées lors d'une fin de semaine de laboratoire, les finissantes en scénographie se sont tout de suite entendues pour que la lumière d'Ariane Bilodeau prenne une place importante à la scénographie afin de magnifier les costumes d'Annie-Isabelle Paquet et le décor épuré de Delphine Gagné. Les accessoires de Jeanne Huguenin et les lieux seront suggérés à l'aide de projections vidéo, souvent captées en direct.

Fin prête à briller sous les feux de la rampe et à crever les écrans, c'est maintenant que tout commence pour la cohorte de la promotion 2019 du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Suivez-la ; entrez dans la WHITE ROOM. Cette dernière production promet de nous plonger dans de grandes réflexions, tout en douceur.

LIEU ET BILLETTERIE :

WHITE ROOM Théâtre du Conservatoire

d'art dramatique de Québec

11, rue Saint-Stanislas

D'Alexandra Badea, mise en scène de Jocelyn Pelletier

-- 5 au 10 mai 2019, 19 h 30 | 10 mai, 15 h Billets : 10 $ | 5 $ étudiants

Sur réservation seulement au 418 643-9833

­À PROPOS DU CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1958. C'est la seule institution publique à assurer à la fois la formation des interprètes et des concepteurs. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves.

