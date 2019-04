Forsman & Bodenfors choisit Eva Van den Bulcke à Montréal





MONTRÉAL, le 23 avril 2019 /CNW Telbec/ - Forsman & Bodenfors, agence de création de renommée mondiale, annonce aujourd'hui la nomination d'une nouvelle directrice de la création pour son bureau de Montréal : Eva Van den Bulcke. Dans ses fonctions, Eva travaillera en étroite collaboration avec la directrice générale Karine Huard afin de diriger l'équipe de Montréal et d'accroître la présence de Forsman sur le marché québécois.

Karine Huard, directrice générale de Forsman, à Montréal, déclare : « J'ai travaillé avec Eva chez Sid Lee dans le passé et sa sensibilité, son écoute, sa créativité bouillonnante et sa profondeur font d'elle une collaboratrice d'exception. Ses réalisations correspondent à merveille au produit créatif de Forsman et à son ambition de faire évoluer la société par la créativité. Son style de leadership joyeux, impliqué et participatif épouse ma vision d'une agence humaine et équilibrée, qui vise l'excellence pour ses clients. »



Il s'agit d'une autre initiative de Forsman & Bodenfors visant à faire progresser l'industrie avec des talents de classe mondiale et une approche unique du travail, qui favorise la collaboration fluide entre les disciplines et des structures d'équipe non hiérarchiques. Eva aura pour tâche première d'inspirer et d'outiller les employés pour qu'ils travaillent de manière très créative et responsable. À la manière de Forsman & Bodenfors, « on est au service du produit créatif, pas de notre égo ».

Anna Qvennerstedt, chef de la création mondiale (COO) de Forsman, mentionne : « Je suis époustouflée par Eva. Elle est une créative accomplie et inspirante. Je suis heureuse qu'on ait déniché un tel talent à Montréal et je suis impatiente de travailler avec elle. »

Ayant oeuvré 15 ans chez Sid Lee en tant que directrice de la création associée, Eva s'est concentrée, au cours des cinq dernières années, sur la création de contenu de marques en réalisant des films primés pour des annonceurs locaux et internationaux. Elle a contribué au développement de marques telles que McDonald's, Adidas, Tourisme Québec, Gaz Métro (Énergir), SAQ, IGA, Coppertone, Cirque du Soleil, OneDrop, Bell, Smart Mercedes-Benz, Bombardier, Investissements Renaissance, belairdirect, François Chartier et Plaisirs gastronomiques. Les récompenses ont fusé de toutes parts : PCM, Marketing Awards, Design & Advertising Awards, Grafika, New York Film Festival et Cannes Film Festival. Elle a également été choisie par Marketing Magazine comme l'une des personnalités du Top 30 Under 30 et désignée par La Presse comme l'une des « six femmes qui font bouger le Québec ».

Eva dit, à propos de son nouveau rôle : « La culture de l'entreprise est humaine, ouverte et basée sur le partage des idées, ce qui crée un climat de création exceptionnel qui a déjà fait ses preuves par des campagnes qui touchent réellement les gens. Je suis vraiment honorée de me joindre à l'équipe de Karine et de travailler avec des gens aussi inspirants. »

À propos de Forsman

Forsman & Bodenfors, agence d'origine suédoise, est un collectif mondial de créateurs qui oeuvre pour construire les marques les plus emblématiques et les plus humaines. Grâce au réseau de Forsman & Bodenfors, qui figure au cinquième rang des entreprises les plus innovantes de 2018, selon Fast Company, le bureau de Montréal a accès à une expertise plus large et diversifiée, totalisant plus de 600 employés répartis dans sept autres bureaux : Göteborg, New York, Stockholm, Londres, Toronto, Shanghai et Singapour. Pour obtenir plus d'information sur Forsman & Bodenfors, contactez Karine Huard au (514) 996-2927.

